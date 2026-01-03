AIA友邦嘉年華快閃優惠｜即搶快閃88折優惠碼！門票$124起＋送護膚套裝連現金券

【Now新聞台】廉政公署拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑大維修工程貪污，包括工程顧問和法團成員等，部分人有黑社會背景。據了解，涉案屋苑分別是合和大廈及翠屏北邨。本台前往據悉涉案的翠屏北邨，多民居民均表示對大維修不知情，業主立案法團辦公室亦無開門。本台記者向物業服務辦事處查詢，物管職員表示邨內現時無進行大維修。翠屏北邨物管職員：「沒有，現時都沒有做大維修。」廉署上星期起採取執法行動，先後拘捕15男6女，介乎30至81歲，包括中間人、工程顧問、承辦商及業主立案法團成員，部分人有黑社會背景；行動中搜查涉案工程顧問及承辦商辦公室，檢走招標文件等證物。其中一項工程的承辦商涉嫌透過中間人，行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，取得總值約3300萬元合約；而另一項工程仍在籌備階段，中間人懷疑藉貪污手段收集業主授權票，企圖操控法團取得工程合約。而另一懷疑涉案的合和大廈位於觀塘協和街。九龍東立法會議員鄧家彪表示，該處是舊樓集中地，樓齡大多40至60年，業主多數為年長人士，形容他們難以應對圍標。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「老舊大廈的小業主有的是自住，但可能年紀都很大，很多時都怕事，或者都不想再參與比較繁瑣及複雜的大廈事務。另一類就是租了出去的業主，他們都愛理不理。業主立案法團他無辦法阻擋亦無能力處理圍標，而制度上亦不能輕易不選最低標，所以其實這衍生很大的制度漏洞。」鄧家彪促請當局及執法部門繼續加強打擊圍標，而業主亦應多參與大廈事務，如有可疑就舉報。 #要聞

