AIA友邦嘉年華快閃優惠｜即搶快閃88折優惠碼！門票$124起＋送護膚套裝連現金券

一年一度AIA友邦嘉年華一連70日在中環海濱活動空間舉行！今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位、全新「冬日世界雜技團」主題表演、藍妹大牌檔、全新及經典的打卡熱點等，成為今個冬季必去的親子放電好去處！KKday將於推出限時88折優惠碼，包2張入場門票、20個代幣、TONYMOLY護膚套裝，以及無消費門檻$50現金禮券，折後人均只需$124起；Klook則有2人門票優惠送爆谷或飲品，即睇優惠詳情。
逾30款機動遊戲/攤位
AIA友邦嘉年華今年邁入第11個年頭，於即日起至2026年3月1日在中環海濱活動空間舉行，提供超過30款機動遊戲/攤位，全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企；場內更帶來一系列現場娛樂節目及獨特體驗，包括全新的「冬日世界雜技團」主題表演，由世界知名Gandeys Circus的演出，帶來目不暇給的特技、演出及節日驚喜；「藍妹大牌檔」設計成充滿懷舊氣息的現代大牌檔風情，大家可一邊暢飲藍妹生啤配搭大牌檔美食，一邊欣賞本地樂隊及新晉本地藝術家的現場音樂表演。
KKday快閃88折優惠碼 人均$124起
今年AIA友邦嘉年華票價維持不變，分成三大日子：非高峰、普通及高峰，一般入場門票價格為$140起。KKday推出快閃88折優惠碼【SHOWTIME】，用來購買指定2人同行套票可享優惠，折後$246.4起，包兩張成人門票、20個代幣，送TONYMOLY冬日皇牌護膚2天體驗套裝以及TONYMOLY $50現金禮券，禮券無消費門檻，人均只需$124起，超級抵買！如想登上摩天輪，可選$580起的2人同行套票，包兩張成人門票、50個代幣、香港摩天輪門票，再送DoDoME旅遊套裝，除開人均只需$290起。若單人入場，則有$140起的單人門票連10枚代幣套裝，兼送位於中環8號碼頭的Filmor咖啡店的$40現金券或Gelato兌換券，變相等於送一杯飲品或雪糕，比現場買平得多！
【KKday會員限定優惠】成人入場門票2張 + 20枚代幣 送 TONYMOLY冬日皇牌護膚2天體驗套裝 + TONYMOLY HK$50現金禮券
優惠價：$280起，輸入優惠碼【SHOWTIME】可享88折，人均$124起｜
原價：$450起
【KKday會員限定優惠】成人入場門票2張 + 50枚代幣 + 香港摩天輪門票 送DoDoME旅遊極緻大禮包
優惠價：$580起，人均$290起｜
原價：$620起
【KKday會員限定優惠】成人入場門票1張 + 10枚代幣 + Filmor 咖啡店飲品/Gelato兌換券
優惠價：$140起｜
原價：$180起
【KKday會員限定優惠】1成人入場門票 + 30枚代幣 + 皇玥幸運小禮盒 (價值HKD48)
優惠價：$320起｜
原價：$368起
Klook購票送50個代幣＋1個爆谷/2杯飲品
如果純粹想入場玩樂，可以選擇Klook購買門券，買2張成人門票送50個代幣，以及1個爆谷或2杯飲品，非高峰日子入場門票最平人均$290起；普通日子入場門票人均$300起；高峰日子入場門票每人平均$310起，農曆新年假期可以買飛入去玩攤位遊戲贏公仔！
【Klook獨家優惠】非高峰日子：成人入場門票2張＋50個代幣 送1個爆谷/2杯飲品
優惠價：$580起，人均$290起
【Klook獨家優惠】普通日子：成人入場門票2張＋50個代幣 送1個爆谷/2杯飲品
優惠價：$600起，人均$300起/位
【Klook獨家優惠】高峰日子：成人入場門票2張＋50個代幣 送1個爆谷/2杯飲品
優惠價：$620起，人均$310起
AIA友邦嘉年華
地址：中環龍和道9號中環海濱活動空間（地圖按此）
日期：即日至2026年3月1日
開放時間：12nn-10pm（非高峰日子）；11am-11pm（普通及高峰日子）
門票：成人$140／小童$95（非高峰日子）；成人$150／小童$100（普通日子）；成人$160／小童$105（高峰日子）；3歲以下小童及傷殘人士可免費入場
早鳥優惠：首5,000張門票享9折
線上加購代幣套餐：20個代幣套票$180、50個代幣套票$450
網址：按這裡
