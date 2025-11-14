AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔

一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位、全新「冬日世界雜技團」主題表演、藍妹大牌檔、全新及經典的打卡熱點等，早鳥9折優惠門票於即日起開售，凡購買門票即有機會贏取阿布扎比之商務艙機票，即睇活動詳情。

一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行。（相片來源：官方照片）

逾30款機動遊戲/攤位

AIA友邦嘉年華今年邁入第11個年頭，將於12月22日至2026年3月1日在中環海濱活動空間舉行，提供超過30款機動遊戲/攤位，全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企；場內更帶來一系列現場娛樂節目及獨特體驗，包括全新的「冬日世界雜技團」主題表演，由世界知名Gandeys Circus的演出，帶來目不暇給的特技、演出及節日驚喜；「藍妹大牌檔」設計成充滿懷舊氣息的現代大牌檔風情，大家可一邊暢飲藍妹生啤配搭大牌檔美食，一邊欣賞本地樂隊及新晉本地藝術家的現場音樂表演；開幕禮當日（12月22日）邀請到本地人氣街頭樂隊The Flame以一連串經典廣東歌為活動揭開序幕，令人十分期待。

AIA友邦嘉年華今年邁入第11個年頭，以「香港經典」為主題。（相片來源：官方照片）

提供超過30款機動遊戲/攤位，大人細路都啱玩。（相片來源：官方照片）

全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企。（相片來源：官方照片）

全新及經典的打卡熱點。（相片來源：官方照片）

全新的「冬日世界雜技團」主題表演，由世界知名Gandeys Circus的演出，帶來目不暇給的特技、演出及節日驚喜。（相片來源：官方照片）

票價維持不變 早鳥優惠9折

今年AIA友邦嘉年華票價維持不變，分成三大日子：非高峰、普通及高峰，一般入場門票價格為$140起，首5,000張門票可享限量9折早鳥優惠，由即日起開始正式發售。活動更與阿提哈德航空合作，凡於2025年11月12日至12月31日期間購買「友邦嘉年華」門票，即有機會贏取一百萬阿提哈德航空貴賓里程，可兌換五張往返阿布扎比之商務艙機票，隨時可以一家大細玩埋阿聯酋。

AIA友邦嘉年華

地址：中環龍和道9號中環海濱活動空間（地圖按此）

日期：2025年12月22日至2026年3月1日

開放時間：非高峰日子12nn-10pm；普通及高峰日子11am-11pm

門票：非高峰日子 成人$140、小童$95；普通日子 成人$150、小童$100；高峰日子 成人$160、小童$105；3歲以下小童及傷殘人士可免費入場

早鳥優惠：首5,000張門票享9折

線上加購代幣套餐：20個代幣套票$180、50個代幣套票$450

網址：按這裡

