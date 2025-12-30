AIA嘉年華2025｜美食區必食攻略！民豐首推開心果糯米糍窩夫 Cookie DPT門市結業後驚喜回歸（有片）

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

AIA嘉年華2025｜美食區必食攻略！民豐首推開心果糯米糍窩夫 Cookie DPT門市 結業後驚喜回歸

中環友邦嘉年華（AIA Carnival）已於12月22日正式開幕！除了超過 50 款機動遊戲及攤位遊戲外，今年的美食區陣容絕對是歷年最強。場內雲集 17 個特色餐飲攤位，當中更有多個話題十足的本地人氣品牌進駐。唔想入場只係食普通魚蛋燒賣？即睇以下 3 大必食焦點推介！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

👇🏻立即睇片

Klook獨家套餐優惠 門票預訂

1. 荃灣名物「民豐」獨家新品：開心果糯米糍窩夫＋雪糕捲餅

講到今年最驚喜，莫過於香港歷史悠久的民豐粉麵行強勢加盟。平時去荃灣排長龍買糯米糍，今次民豐在嘉年華推出兩款場內獨家的創意新品，各位「糯米糍控」絕不能錯過：

糯米糍窩夫：將傳統糯米糍與西式窩夫結合，備有開心果、紅豆、芝麻和花生等多款餡料。強烈推介搭配濃郁開心果雪糕，口感層次昇華，絕對是今屆必食之選！

意式雪糕捲餅：以香脆威化餅包裹綿密餡料，同樣有開心果、黑芝麻及花生醬口味選擇，完美融合中西風味。

AIA嘉年華2025｜美食區必食攻略！民豐首推開心果糯米糍窩夫 Cookie DPT門市結業後驚喜回歸

2. Cookie DPT 實體店結業後首個快閃！自製獨一無二曲奇

人氣美式曲奇店 Cookie DPT 早前結束門市營運令不少粉絲大感可惜，今次他們以「實體快閃店」形式回歸 AIA 嘉年華！攤位不只賣曲奇，更帶來「自製曲奇」體驗。大家可以自由選擇多種基底和配料，即場烘焙出專屬口味，在冬日嘉年華中歎熱騰騰的軟心曲奇。此外，作為官方雪糕夥伴的 Snack Baby 亦推出獨家 Gelato Magnum Bar 及 Gelato Sando，堅持使用本地新鮮食材手工製作，甜品控必試。

廣告 廣告

AIA嘉年華2025｜美食區必食攻略！民豐首推開心果糯米糍窩夫 Cookie DPT門市結業後驚喜回歸

AIA嘉年華2025｜美食區必食攻略！民豐首推開心果糯米糍窩夫 Cookie DPT門市結業後驚喜回歸

3. 掃街必備：藍妹懷舊大牌檔＋長洲大魚蛋

想感受地道港式風味？深受歡迎的藍妹大牌檔今年強勢回歸，以復古情懷打造打卡熱點，並首度供應乾炒牛河及魚蛋等大牌檔美食。長洲戲院攤位則將離島風情搬到中環，招牌長洲大魚蛋、雞蛋仔及芝士車輪餅一應俱全。同場還有 Stixx 的即烤串燒、La Creperie 的正宗法式可麗餅，以及 CSC Collective 的爆汁小籠包，由街頭小食到異國美饌應有盡有，入場玩完機動遊戲記得去醫肚！

AIA嘉年華2025｜美食區必食攻略！民豐首推開心果糯米糍窩夫 Cookie DPT門市結業後驚喜回歸

門票預訂

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

觀塘食店嗌$40炒飯送瀨尿蝦 網民：廚師贏咗馬

荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事

食客網店購吞拿魚刺身貨不對辦 店家解釋：「拖羅包含咗赤身」

Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？