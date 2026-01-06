Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

學生免費玩「友邦嘉年華」！長者及學生享「冬日世界雜技團」門票買一送一優惠（即日起至13/02)

「友邦嘉年華」推出限時優惠，由即日起至2月13日，學生平日可以免費入場玩「友邦嘉年華」，凡持有有效學生證人士均可於平日（1月9日和16日除外）免費入場「友邦嘉年華」。學生只需在票務處出示有效的實體或電子學生證，即可免費換領當日門票乙張。

同時，學生與年滿60歲的合資格長者都可享「冬日世界雜技團」買一送一門票優惠！學生或長者只需於網上購買門票時，學生輸入優惠碼【CIRCUSSTUDENT】，長者輸入優惠碼【CIRCUSSENIORS】，並於入場時出示有效學生證或年齡證明，即可兌換禮遇。

官網購買友邦嘉年華門票 Klook 購買友邦嘉年華門票 KKday 購買友邦嘉年華門票

日期：即日起至2026/02/13

地點：友邦嘉年華

