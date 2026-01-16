Airbnb盤點10大新興旅遊目的地｜中野、釜山意外入圍／Z世代愛獨旅／兩大體驗成今年旅遊趨勢

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
農曆新年將至，計劃好今年第一趟旅程了嗎？Airbnb最新發布的《2026年旅遊趨勢報告》為大家帶來驚喜答案。報告顯示，Gen Z正在改寫旅遊定義，他們偏愛1至2日的快閃式旅行，將假期時間發揮到極致。同時，烘焙課程、葡萄酒體驗等互動式行程搜尋量急升，獨自出走更成為自我探索的新方式。從布宜諾斯艾利斯的探戈夜店到釜山的霓虹街頭小食，今年的旅遊地圖充滿驚喜。這份清單不止反映了大家渴望遠離日常、沉浸於當地生活的心態，更預告旅遊正從純粹觀光轉向深度體驗的新時代。
10大新興旅遊地驚喜連連
Airbnb根據2025年第3季全球旅客對2026年的搜尋數據，整理出10大新興旅遊目的地。入圍城市橫跨四大洲，當中最令人意外的是日本中野和韓國釜山的上榜。中野以動漫次文化聞名，區內密集的復古遊戲機中心、隱世拉麵店和懷舊博物館，完美迎合Gen Z對小眾與特別體驗的追求。釜山則以海岸健行路線、霓虹燈照亮的街頭小食巷道，以及充滿活力的夜市吸引年輕旅客。
10大熱門目的地包括阿根廷的布宜諾斯艾利斯，當地的地下雷鬼動音樂場景和深夜探戈俱樂部令人著迷；巴西的若昂佩索阿和馬塞約分別以日出派對、街頭音樂聞名；泰國蘇梅島結合水清沙幼的海灘與熱鬧夜市；摩洛哥的馬拉喀什有迷宮般的露天市集；墨西哥城街頭處處是壁畫和瑪利亞奇（Mariachi）樂隊；波多黎各聖胡安的鵝卵石街道充滿莎莎舞（Salsa）表演；瑞典斯德哥爾摩則平衡了時尚設計與中世紀風情。這些城市的共通點是充滿活力的在地生活、豐富的街頭美食，以及讓旅客能夠快速融入當地節奏的獨特氛圍。
10大熱門旅遊目的地：
阿根廷｜布宜諾斯艾利斯
韓國｜釜山
巴西｜若昂佩索阿
泰國｜蘇梅島
巴西｜馬塞約
摩洛哥｜馬拉喀什
墨西哥｜墨西哥城
日本｜中野
波多黎各｜聖胡安
瑞典｜斯德哥爾摩
烘焙班葡萄酒之旅大熱 體驗式旅遊成主流
現在的旅行不再只是「食一餐飯」，而是「學做一道菜」。Airbnb數據顯示，餐飲體驗已成為平台上預訂率最高的類別之一。其中，巴黎的牛角包（Croissant）烘焙班、東京的麻糬製作工作坊，以及里斯本的朱古力蛋糕烘焙課程搜尋率都暴增。這股熱潮部分源於TikTok上爆紅的烘焙影片，令大家走訪世界各地的人氣麵包店，親手學習製作當地特色美食。
同時，葡萄酒旅遊正迅速崛起。印度班加羅爾、美國紐約州五指湖區、澳洲墨爾本、美國密歇根州特拉弗斯城，以及法國瓦爾省等新興葡萄酒產區的預訂率和願望清單添加率均錄得顯著增長。大家不再滿足於單純品酒，而是希望走進葡萄園、了解釀造過程、與釀酒師交流，將品酒變成完整的感官體驗。烘焙目的地方面，伊斯坦堡、里斯本、巴黎、台北和東京成為熱門選擇，每個城市都有其獨特的烘焙傳統：從土耳其的酥皮點心到日式和菓子，旅客透過雙手製作美食，深入了解當地飲食習慣。
葡萄酒目的地：
印度｜班加羅爾
美國｜紐約州五指湖區
澳洲｜墨爾本
美國｜密西根州特拉弗斯城
法國｜瓦爾省
烘焙目的地：
日本｜東京
台灣｜台北
法國｜巴黎
葡萄牙｜里斯本
土耳其｜伊斯坦堡
獨自出走尋找自我
獨旅正經歷前所未有的熱潮。Airbnb數據顯示，獨自旅行的搜尋量在多個目的地錄得三位數增長，包括美國加州艾迪爾懷爾德、多明尼加共和國拉阿爾塔格拉西亞，以及挪威特羅姆瑟。這些地方的共同特點是擁有壯麗自然景觀、較慢的生活節奏，以及適合沉思冥想的環境。
葡萄牙阿爾加維的懸崖海岸線、西班牙太陽海岸的日出瑜伽、美國佛羅里達礁島群的紅樹林獨木舟、蘇格蘭因弗內斯的高地景色、法國伊澤爾省的阿爾卑斯山村莊、美國北卡羅來納州山區的森林浴，以及挪威特羅姆瑟的極光夜空，都成為獨遊者的心水選擇。這些目的地讓旅客暫時脫離日常壓力，在大自然中重新發掘自己。
Airbnb指出，現代人渴望走出家門，暫時放下手機，沉浸在真實的環境中。獨自旅行不再被視為孤單或無奈之舉，反而成為一種主動選擇的生活態度。透過獨自探索陌生城市、挑戰舒適圈，旅客在旅途中重新發現自己，這種「me time」正逐漸取代傳統的「plus one」旅行模式。
最多人搜尋的獨旅目的地：
葡萄牙｜阿爾加維
西班牙｜太陽海岸
美國｜佛羅里達群島，佛羅里達州
美國｜加州伊迪爾懷爾德
蘇格蘭｜因弗內斯
法國｜伊澤爾省
多明尼加共和國｜拉阿爾塔格拉西亞
美國｜北卡羅來納州山區
挪威｜特羅姆瑟
