AirPods 或即將支援即時翻譯功能

據外媒 9to5Mac 報道，在最新 iOS 26 測試版中發現一張隱藏圖片，顯示只要同時按下兩邊 AirPods 的耳機柄，就能啟動即時翻譯。圖片中出現了英文、葡萄牙文、法文和德文，預計功能將支援 AirPods 4 以及 AirPods Pro 2。目前 iOS 已在 FaceTime、訊息及電話等應用內內建翻譯功能，將其擴展到 AirPods，可說是自然的延伸。

除了翻譯之外，消息指 iOS 26 還會為 AirPods 帶來其他新功能，包括以耳機遙控相機快門的「相機遙控」、錄音室級音質的錄音、提升通話音質、用戶入睡後自動暫停播放等。

