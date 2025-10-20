香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
AirPods 通話聲音過小如何解決？AirPods Pro 3 升級誰合用？使用注意事項
Apple iPhone 用戶大多都會配搭 AirPods 來聽音樂和通話，但收音質素總是時好時壞？經常被對方投訢聽不清楚？其實有個小技巧不妨一試，可能會改變你通話的體驗！Yahoo Tech 編輯為你分析 AirPods 耳機的收音原理，再實測效果。
AirPods 耳機的收音原理
AirPods Pro 2 因為有皮膚偵測功能，會自動以第一隻戴到耳朵（接觸到皮膚）的耳機為主機並負責收音。不過用戶可以透過設定來鎖定其中一隻耳機為收音，藉此就可以拉近耳機與嘴巴的距離，提升收音的音量，而不會自動切換至另一邊耳機。
佩戴好 AirPods > iPhone 設定頁 > AirPods 設定 > 咪高風 > 選定「總是右邊 AirPods」或「總是左邊 AirPods」
完成設定後，當對方表示 AirPods 通話聲音不足，就可以把耳機拿近嘴邊說話。
應該升級 AirPods Pro 3 嗎？
AirPods Pro 3 充電盒設計靠近 AirPods 4，改以隱藏式 LED 燈號兼觸控操作控制；耳機腔體尺寸變小，更能迎合小耳朵用戶，能讓更多過往嫌棄 AirPods Pro 2 太大的族群再給機會。同時 AirPods Pro 3 耳機導管變長，更能穩固地卡住耳塞，減少耳機拿出時，耳塞仍留在耳孔的風險。
Apple AirPods Pro 3 應用超小型心率計，是繼 Powerbeats Pro 2 後再一次引入相關功能，但設計更低調。適合瑜珈、重量訓練等不便戴智能手機的運動，讓 Apple 運動 app 可能繼續偵測心率並估算熱量燒耗；但跑步、單車等需要檢視其他數據的活動，就仍然以 Apple Watch 或其他智能手錶較為合適。
如果 AirPods Pro 2 仍然健在，你可能不需要急著升級到 Pro 3，因為你可以先透過軟件更新來玩玩 Apple Intelligence 的實時翻譯。AirPods Pro 3 的設計優化更似補完不足，而新增功能只屬錦上添花，用戶可能早已有其他方案替代。
正確保養 AirPods？
耳機的耳塞會隨時間老化、沾上耳油污垢，因此定期換新可以確保耳機音色和降噪效果。平日用後可以用消毒紙巾擦拭耳機和充電盒，適時取下耳塞來清潔濾網；充電盒邊緣和充電孔是藏污納垢的高危之處，要特別注意。
雖說真無線耳機有消耗品的屬性，但仍然是每天最貼身的配件之一，為了延長使用壽命和提升衛生水平，大家還是要好好正視耳機的狀態。
