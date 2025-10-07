AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

今秋的 Amazon Prime Big Sale Days 定於 10 月 7 日下午 3 點開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。

免費試用 Prime 會員（期間限定）

AirPods

AirPods 4

AirPods 4

AirPods 4 標準版採用了熟悉的半開放式設計，外觀跟降噪型號基本沒有差別。雖然對比降噪版它少了主動降噪、適應性音訊和通透模式，但 H2 晶片、Siri 語音互動、30 小時綜合續航力、USB-C 這些賣點是一個不缺，而且也有空間音訊和防塵防汗。

AirPods 4 標準版

Amazon 特價 US$90（約 HK$700，需要代運）｜原價 US$129

立即購買

Apple 香港售價 HK$1,099

立即購買

如果你有降噪需求的話，也可選擇 AirPods 4 的降噪版本。雖然這款耳機仍採用了半開放式結構，但依靠麥克風、發聲單元反向抵銷，它已經能實現不輸 AirPods Pro 2 的主動降噪效果（聽感上還存在不同）。裝置內建有 H2 晶片，令用家可透過點頭、搖頭等動作直接與 Siri 互動。除此之外它也支援觸控，續航力最多 30 小時，收納盒亦支援無線充電。

AirPods 4 主動降噪版

Amazon 特價 US$119（約 HK$930，需要代運）｜原價 US$179

立即購買

Apple 香港售價 HK$1,499

立即購買

AirPods Pro 第二代（USB-C 充電盒）

旗艦 AirPods Pro 2 這次 Prime Day 有力度不錯的折扣。這款耳機採用了 H2 晶片，支援 5GHz 傳輸，並已跟隨 iPhone 換用了 USB-C 連接埠。透過這款耳機，你能聆聽基於頭部運動的空間音訊並使用 Siri 語音功能，並可啟用主動降噪、通透模式和對話感知。值得一提的是，在搭配 Vision Pro 時它還能實現 20-bit 48kHz 低延遲無損傳輸。隨著 iOS 18 正式上線，AirPods Pro 2 也解鎖了移動頭部回應 Siri 的選項，部分地區的用戶也已經可以體驗體驗助聽器功能。

👉AirPods Pro 2 變身 OTC 助聽器，iPhone 內建聽力測試有什麼用？

AirPods Pro 第二代（USB-C 充電盒）

Amazon 特價 US$199（約 HK$1,550，需要代運）｜原價 US$249

立即購買

AirPods Max

AirPods Max

Apple 目前唯一的頭戴式大耳機，它內建有 H1 晶片，和小型的 AirPods 一樣具備主動降噪、通透模式、空間音訊等功能，但在耳罩的加持下效果會更加出色。耳機滿電狀態下可用 20 小時，另外目前在售的機器已經都是升級到 USB-C 的版本了。

AirPods Max（USB-C）

Amazon 特價 US$430（約 HK$3,350，需要代運）｜原價 US$549

立即購買

Apple 香港售價 HK$4,599

立即購買

Apple Watch

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 大致上的外觀和前代一致，但大幅增加了螢幕尺寸，比前代大了足足 30%。厚度也減到了僅 9.7mm 厚，比 Series 9 薄了 10%。新品採用了廣視角 OLED，不僅有比之前更清晰的側面視角，在側視時亮度也提高了 40%，且有 1Hz 更新模式。Series 10 還重新設計了喇叭，讓它可以直接播放歌曲，機身仍保有 50m 防水機能。其處理器換成了擁有四核神經元引擎的 S10，讓手錶可以有裝置上的 Siri 能力。官方給出的續航力是 18 小時，快充速度是半小時內充電到 80%。除此之外，Series 10 還支援睡眠中止症偵測，但能否啟用取決於所在地的監管規定。

👉 Apple Watch Series 10 動手玩：更大、更輕、更薄

Apple Watch Series 10（42mm、GPS）

Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運）｜原價 US$399

立即購買

Apple Watch SE 2

Apple Watch SE

雖然採用 S8 SiP 晶片的 Apple Watch SE 2 不像定位更高的 Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2 那樣支援快捷 Siri 功能和「單手手勢」，但它依然能提供 1,000 尼特亮度顯示和 18 小時續航力。常規的監測能力也基本沒有缺失，在這個價位上，Apple Watch SE 更大的價值在於能讓你以不大的代價體驗 Apple 的生態圈。

Apple Watch SE 第二代（40mm、GPS）

Amazon 特價 US$179（約 HK$1,390，需要代運）｜原價 US$249

立即購買

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 採用鈦金屬錶殼，支援 GPS 和行動網路連線，同時有高達 3,000 尼特亮度的 LTPO2 OLED 螢幕。這款手錶可測心率、血氧、心電圖、睡眠、女性健康，且具備 SOS 求救和跌倒 / 車禍偵測功能。它有 100 米深防水，最多可用於 40 米深休閒水肺潛水。裝置一般情況下可用 36 小時，低耗電模式更有 72 小時續航力。

Apple Watch Ultra 2

Amazon 特價 US$708（約 HK$5,500，需要代運）｜原價 US$799

立即購買

Mac 電腦

M4 Mac mini

Mac mini

M4 Mac mini 的機身較前代明顯縮小，三圍僅 12.7x12.7x5cm。其 I/O 配置亦大幅升級，正面配了 2 組 USB-C 3（10Gb/s）以及一個能對應高抗阻耳機的 3.5mm 插孔。晶片可選 M4 或 M4 Pro 兩種共三個型號，機背依型號不同，會有最高 3 個 Thunderbolt 5、10Gb Ethernet 和 HDMI。除此之外，裝置也支援 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3。

Mac mini（M4、16GB RAM、256GB SSD）

Amazon 特價 US$499（約 HK$3,880，需要代運）｜原價 US$599

立即購買

Apple 香港售價 HK$4,599

立即購買

M4 MacBook Pro 14

和 Mac mini 同時升級 M4 晶片的還有 MacBook Pro，14 吋型號有 M4、M4 Pro、M4 Max 可選，16 吋型號則是從 Pro 起跳。新機還配備了至少 16GB 記憶體，為 Apple Intelligence 做好了準備。除此之外，這一代 MBP 的螢幕亮度從 600 尼特升到了 1,200 尼特，且可選奈米抗反光材料。新品還換裝了 12MP Center Stage 相機，M4 Pro 與 M4 Max 晶片版本還會配置三個 Thunderbolt 5 USB-C 埠。

👉 M4 MacBook Pro 評測：更新看不見？其實就在眼前！（納米紋理玻璃防眩光、亮度範圍提升、桌面視角更簡單）

MacBook Pro 14（M4、16GB RAM、512GB SSD）

Amazon 特價 US$1,399（約 HK$10,890，需要代運）｜原價 US$1,599

立即購買

Apple 香港售價 HK$12,999

立即購買

MacBook Pro 16（M4 Pro、24GB RAM、512GB SSD）

Amazon 特價 US$2,249（約 HK$16,010，需要代運）｜原價 US$2,499

立即購買

Apple 香港售價 HK$19,999

立即購買

M4 MacBook Air

M4 MacBook Air

如名字所示，M4 MacBook Air 最大的升級點就是 M4 晶片。用家可選 2 個版本，CPU 都是 4 顆效能核心加 6 顆節能核心的組合，但 GPU 就有 8 核心與 10 核心之分。全系產品記憶體都是 16GB 起跳，最高能選到 32GB。13 吋型號採用 2,560 x 1,664 LCD 螢幕，亮度最高 500 尼特。電池大小是 53.8Wh，播放電影和無線上網的續航力分別是 18 小時和 15 小時。15 吋則配備最高 500 尼特的 2,880 x 1,864 LCD，內建 66.5Wh 電池，續航力和 13 吋一樣。連接埠方面，都有兩個 Thunderbolt 4 / USB 4 的 USB-C 埠、3.5mm 耳機孔與 MagSafe 3 充電埠，並且支援 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.3。

MacBook Air 13（M4、16GB RAM、256GB SSD）

Amazon 特價 US$799（約 HK$6,220，需要代運）｜原價 US$999

立即購買

Apple 香港售價 HK$7,999

立即購買

MacBook Air 15（M4、16GB RAM、256GB SSD）

Amazon 特價 US$999（約 HK$7,770，需要代運）｜原價 US$1,199

立即購買

Apple 香港售價 HK$9,499

立即購買

iPad

M4 iPad Pro 11 吋和 13 吋

M4 iPad Pro

新一代 iPad Pro 擁有極致輕薄機身，11 吋和 13 吋型號厚度分別僅有 5.3mm 和 5.1mm。為了防止平板被掰彎，Apple 也大幅提升了結構的強度。而之所以能瘦身到如此纖細，裝置所用的疊聯式 OLED 功不可沒。它也帶來了相當出眾的顯示效果，亮度峰值可達 1,600 尼特。為了滿足專業用家的需求，Apple 還提供了抗反光奈米玻璃表面的選項。至於效能，這一代 iPad Pro 配有 M4 晶片，和 MacBook、Mac mini 同一級別。

M4 iPad Pro 11（256GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$896（約 HK$6,920，需要代運）｜原價 US$999

立即購買

Apple 香港售價 HK$7,999

立即購買

M4 iPad Pro 13（256GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$1,099（約 HK$8,550，需要代運）｜原價 US$1,299

立即購買

Apple 香港售價 HK$10,499

立即購買

M3 iPad Air 11 吋和 13 吋

M3 iPad Air

M3 iPad Air 設計變動不大，基本就是為 M3 晶片而設的慣例升級。新 Air 依然分 11 吋和 13 吋兩種尺寸，對應 2,360 x 1,640 及 2,732 x 2,048 解析度，刷新率為 60Hz。其前後均設有 12MP 相機，視訊時支援人物置中。電池分別為 28.93Wh 和 36.59Wh，以 Wi-Fi 瀏覽網頁或播放影片續航力可達 10 小時。除此之外，裝置還配有 8GB RAM，並支援 Wi-Fi 6E、藍牙 5.3、eSIM 和 USB-C 3.0。

M3 iPad Air 11（128GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$449（約 HK$3,490，需要代運）｜原價 US$599

立即購買

Apple 香港售價 HK$4,599

立即購買

M3 iPad Air 13（128GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$649（約 HK$5,050，需要代運）｜原價 US$799

立即購買

Apple 香港售價 HK$6,299

立即購買

第 11 代 iPad（A16）

11 代 iPad

11 代 iPad 相比前代主要是升級了 A16 晶片，同時最低儲存空間也來到了 128GB。其外型基本沒有變化，也依舊採用了 Touch ID 和 11 吋 Liquid Retina 螢幕。前後各有 12MP 相機，續航力一天，也有 Wi-Fi 6 和 USB-C。

11 代 iPad（Wi-Fi、128GB）

Amazon 特價 US$299（約 HK$2,330，需要代運 ）｜原價 US$349

立即購買

Apple 香港售價 HK$2,799

立即購買

第七代 iPad mini

對喜歡拿小平板玩遊戲或是看電子書的人來說，8.3 吋的 iPad mini 仍算是一個不會出錯的選擇。它也有更符合當下潮流的設計，而且配備有 Touch ID。其輕巧機身不會對長時間握持造成太大負擔，價格也處在適中的位置。效能方面，最新款已經升級到了 A17 Pro 晶片，日常大部分操作應該都可以輕鬆應對。

iPad mini 7

第七代 iPad mini（128GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$399（約合 HK$3,100，需要代運）｜原價 US$499

立即購買

Apple 香港售價 HK$3,799

立即購買

配件

Apple Pencil Pro

之前 Apple 發表新平板的時候，作為新 iPad Air、Pro 專屬配件的 Apple Pencil Pro 也讓人眼前一亮。Apple 在這支筆的前段裝入了壓力感應器，讓用家能透過輕捏的動作快速啟用捷徑操作（切換工具、線條粗細和顏色等）。配合陀螺儀，你還可利用側旋筆身的手勢改變有形狀的筆以及筆刷工具的方向。此外它還能基於筆身末端的觸感馬達來實現觸覺回饋，筆本身的重量為 19.15g，能夠磁吸配對和充電，且支援 Find My 尋找功能。

Apple Pencil Pro

Amazon 特價 US$99（約 HK$770，需要代運）｜原價 US129

立即購買

Apple 香港售價 HK$999

立即購買

Apple Pencil（USB-C）

Apple Pencil 第二代、Apple Pencil（USB-C）

USB-C 版 Apple Pencil 基本可以看作是第二代 Apple Pencil 的「青春版」，它擁有像素級精準度和十分輕微的延滯感，並支援斜度感應、懸浮感應和磁力吸附。這款觸控筆相較二代少了力度感應和快速切換工具手勢，它也能吸附在平板側面，但充電要靠頂部滑蓋裡面的 USB-C 埠來完成。

Apple Pencil（USB-C）

Amazon 售價 US$70（約 HK$540，需要代運）｜原價 US$79

立即購買

Apple 香港售價 HK$619

立即購買

AirTag

AirTag

雖然在 Google 的推動下，Android 陣營的廠商也都紛紛開始推出物品追蹤器，但目前市面上該領域最好用的產品，估計還是有 Find My 網路加持的 AirTag。尤其在 iOS 17.5 引入全新的反追蹤器功能後，用家的個人安全保障也進一步得到提升。

AirTag 單個裝

Amazon 特價 US$20（約合 HK$160，需要代運）｜原價 US$29

立即購買

Apple 香港售價 HK$239

立即購買

AirTag 四個裝

Amazon 特價 US$65（約合 HK$500，需要代運）｜原價 US$99

立即購買

Apple 香港售價 HK$799

立即購買

