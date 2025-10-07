中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
AirPods Max（USB-C）破底價，$3,340 購出街潮流耳機｜Amazon Prime Day優惠2025
新品遙遙無期，可以放心購入。
如今 Airpods Max 的 USB-C 版已基本取代 Lightning 版，成為了主要銷售的型號。進入 2025 年後，這個新版本也開始越來越多出現讓人心動的優惠。趁著秋季 Prime Day，這款頭戴式大耳機久違地回歸了歷史低價。目前它正以 US$429 的價格在 Amazon 上促銷，換算過來大約 HK$3,340，正是入手的絕佳時機。
AirPods Max（USB-C）
Amazon 特價 US$429（約 HK$3,340，需要集運）｜原價
US$549
AirPods Max 內建有 H1 晶片，得益於耳罩式設計，它相比小型的 AirPods 能達到更好的主動降噪、通透模式和空間音訊表現。耳機滿電狀態下可用 20 小時，將連接埠從 Lightning 換成 USB-C 後，也減少了許多 iPhone 用家多準備一條線的麻煩。此外和舊版相比，USB-C 版的配色選擇也更多樣。
AirPods Max（USB-C）
Amazon 特價 US$429（約 HK$3,340，需要集運）｜原價
US$549
Apple 香港售價 HK$4,599
