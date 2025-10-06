AirPods Max（USB-C）破底價，$3,350 購出街潮流耳機｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

AirPods Max（USB-C）破底價，$3,350 購出街潮流耳機

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉 Amazon Prime Day 2025 日期、優惠、教學

如今 Airpods Max 的 USB-C 版已基本取代 Lightning 版，成為了主要銷售的型號。進入 2025 年後，這個新版本也開始越來越多出現讓人心動的優惠。趁著秋季 Prime Day，這款頭戴式大耳機久違地回歸了歷史低價。目前它正以 US$430 的價格在 Amazon 上促銷，換算過來大約 HK$3,350，正是入手的絕佳時機。

AirPods Max（USB-C）

Amazon 特價 US$430（約 HK$3,350，需要集運）｜原價 US$549

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

AirPods Max 內建有 H1 晶片，得益於耳罩式設計，它相比小型的 AirPods 能達到更好的主動降噪、通透模式和空間音訊表現。耳機滿電狀態下可用 20 小時，將連接埠從 Lightning 換成 USB-C 後，也減少了許多 iPhone 用家多準備一條線的麻煩。此外和舊版相比，USB-C 版的配色選擇也更多樣。

AirPods Max（USB-C）

Amazon 特價 US$430（約 HK$3,350，需要集運）｜原價 US$549

Apple 香港售價 HK$4,599

