鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
AirPods Pro 2、降噪版 AirPods 4 也將獲得即時翻譯功能
畢竟它們和 AirPods Pro 3 一樣都搭載了 H2 晶片。
在發布 AirPods Pro 3 的同時，Apple 宣布新品賣點之一的即時翻譯功能未來也會開放給 AirPods Pro 2 和降噪版 AirPods 4。用家只需配合系統不低於 iOS 26、搭載 Apple Intelligence 的 iPhone 即可使用，考慮到兩款舊耳機也跟 AirPods Pro 3 一樣採用了 H2 晶片，Apple 為其推出更新倒也不算是太大的意外啦。
新的即時翻譯功能在運作時會降低環境和對話聲音，讓用家可以清楚地在耳機中聽到翻譯。此外配合手機上的翻譯 app，你所說的話也能被自動轉換成對方的語言顯示在螢幕上。首批支援的語言包含英語、法語、德語、葡萄牙語、西班牙語，年底前還會加入簡體中文、日語、韓語和義大利語。
更多內容：
Apple iPhone 17 Pro、17 Pro Max 現身：鋁合金一體機身、A19 Pro、VC 散熱、4X 望遠
iPhone Air、iPhone 17 Pro 預訂｜iPhone 17 Pro Max 無加價、iPhone Air 香港賣價公開！
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
iPhone 16優惠｜iPhone16限時減價！豐澤網店激減$600 / 京東最平$4,920入手
每年Apple的發布會都會成為科技與時尚界的焦點，而本年度的Apple發布會將於9月9日早上10時（香港時間9月10日凌晨1時）舉行，iPhone17系列即將推出！不少人也期待iPhone16系列會減價，現時已陸續有部份零售連鎖店及內地旗艦店正進行減價，最平$5,000內即可入手一部，打算以優惠價購入iPhone16的朋友，是時候要準備搶貨了！YAHOO著數 ・ 1 天前
Sony Xperia 10 VII 曝光：設計有新意的美型中階機？
相信外觀是許多人今時今日仍願意購買 Sony 手機的一大重要原因，不久前被日媒 SumahoDigest 曝光的 Xperia 10 VII 估計又將印證這一點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理
Apple 已經正式發表一系列秋季新品：iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 和 iPhone 17，還有耳機 AirPods Pro 3，以及 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch SE 3。Yahoo Tech 為大家一文整理全部文章和重點資訊，包括規格、售價和預訂安排。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
AI被視為SaaS回暖催化劑 高盛力撐Salesforce、Intuit、Adobe
AI並非取代軟件，而是令其「重生」。高盛分析師Kash Rangan周一於該行一年一度的Communacopia + Technology會議上向Yahoo財經表示：「AI將與軟件融合發展，令軟件效能倍增。」Yahoo財經 ・ 28 分鐘前
蘋果iPhone 17不再創新 進入「Nokia式」收成期？
蘋果發布會結束，股價例跌一定百分比，不過市場對蘋果所發布的新產品意見參差，有人相當期待 AirPods Pod 3的即時翻譯功能，有人指iPhone 17升級較大，不過就有更多聲音指出蘋果完全無提及AI，產品升級了無新意，憂蘋果在Tim Cook帶領下將變成了另一個Nokia。翻查Nokia資料，昔日王者有過一段「食老本」收成期，以此參考，蘋果還有4年時間可轉身Yahoo財經 ・ 3 小時前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
iPhone指數｜各地打工仔買機要返幾日工？瑞士4日搞掂 新加坡6日 港人需XX日
蘋果iPhone 17系列即將於9月19日發售，香港則在9月12日晚8時起開放預訂。新機價格方面，iPhone 17由$6,899起、iPhone Air $8,599起、iPhone 17 Pro $9,399起、iPhone 17 Pro Max $10,199起。雖然港人不至於要「賣腎」才能買新機，但iPhoneam730 ・ 1 小時前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 21 小時前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
傳阿里將有「重磅業務發布」或與高德有關
明天(9月10日)是阿里-W(9988.HK)成立26周年。內媒引述消息指阿里明日將在杭州舉行發布會，有「重磅業務發布」，大量媒體已收到邀請前往杭州。AASTOCKS ・ 1 天前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 1 天前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 5 小時前
Love, Bonito返工衫低至3折+新品獨家85折！韓星同款垂褶背心$105/最平$65入手合身T恤
返工衫不想穿得太休閒，想要舒適與設計感兼備，新加坡品牌Love, Bonito是不錯的選擇！今期品牌減價低至三折，上衣大部分$300內埋單，最便宜$65就可以入手一件完美版型的T恤；許多吊帶背心非常美，還有韓星相似款的垂褶背心，減價後也只是大概$100至$200就可以入手，回到辦公室覺得冷還可以疊穿西裝外套、針織外套，而且新款正價秋冬裝輸入優惠碼有Yahoo獨家85折優惠！如此多優惠，大家一定迫不及待想入手吧！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 1 天前