AirPods Pro 2、降噪版 AirPods 4 也將獲得即時翻譯功能

在發布 AirPods Pro 3 的同時，Apple 宣布新品賣點之一的即時翻譯功能未來也會開放給 AirPods Pro 2 和降噪版 AirPods 4。用家只需配合系統不低於 iOS 26、搭載 Apple Intelligence 的 iPhone 即可使用，考慮到兩款舊耳機也跟 AirPods Pro 3 一樣採用了 H2 晶片，Apple 為其推出更新倒也不算是太大的意外啦。

新的即時翻譯功能在運作時會降低環境和對話聲音，讓用家可以清楚地在耳機中聽到翻譯。此外配合手機上的翻譯 app，你所說的話也能被自動轉換成對方的語言顯示在螢幕上。首批支援的語言包含英語、法語、德語、葡萄牙語、西班牙語，年底前還會加入簡體中文、日語、韓語和義大利語。

