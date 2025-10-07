中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
AirPods Pro 2 近歷史低價，HK$1,320 上代旗艦真無線降噪耳機清貨｜Amazon Prime Day優惠2025
升級到 H2 晶片，充電盒有 USB-C。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的上代旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$170 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,320，比本地行貨便宜幾百。如果正好有東西要集運的話，加上一件非常合適呢。
AirPods Pro 2 採用 H2 晶片且支援 5GHz 傳輸，擁有每秒處理 48,000 次的降噪運算力。它支援個人化空間音效，可以使用有 TrueDepth 原深相機的 iPhone 掃描頭部和耳朵的大小、形狀來設置專屬的空間音效檔案，提升聆聽體驗。其在開啟主動降噪後，滿電狀態可使用 6 小時，加上充電盒可達到 30 小時總和續航力。耳機跟充電盒同樣具備 IP54 防塵防水機能，可抵制汗水及灰塵侵襲。
隨著 iOS 18 正式上線，AirPods Pro 2 也解鎖了移動頭部回應 Siri 的選項，「超過 100 個國家」的用戶亦可體驗助聽器功能。
Apple 香港售價 HK$1,849
如果你無所謂降噪的話，非降噪款 AirPods 4 現在降到了歷史低價，只想為 iPhone 配一款實惠耳機的用家可以考慮一下。
Apple Airpods 4 非降噪版
Amazon 特價 US$89（約 HK$690，需要代運）｜原價
US$129
Apple 香港售價 HK$1,099
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式
👉 iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式
