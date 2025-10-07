AirPods Pro 2 近歷史低價，HK$1,320 上代旗艦真無線降噪耳機清貨｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

AirPods Pro 2 近歷史低價，HK$1,320 上代旗艦真無線降噪耳機清貨

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

廣告 廣告

👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025

對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的上代旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$170 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,320，比本地行貨便宜幾百。如果正好有東西要集運的話，加上一件非常合適呢。

AirPods Pro 2（USB-C）

Amazon 特價 US$170（約 HK$1,320，需要代運）｜原價 US$249

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

AirPods Pro 2 採用 H2 晶片且支援 5GHz 傳輸，擁有每秒處理 48,000 次的降噪運算力。它支援個人化空間音效，可以使用有 TrueDepth 原深相機的 iPhone 掃描頭部和耳朵的大小、形狀來設置專屬的空間音效檔案，提升聆聽體驗。其在開啟主動降噪後，滿電狀態可使用 6 小時，加上充電盒可達到 30 小時總和續航力。耳機跟充電盒同樣具備 IP54 防塵防水機能，可抵制汗水及灰塵侵襲。

隨著 iOS 18 正式上線，AirPods Pro 2 也解鎖了移動頭部回應 Siri 的選項，「超過 100 個國家」的用戶亦可體驗助聽器功能。

AirPods Pro 2（USB-C）

Amazon 特價 US$170（約 HK$1,320，需要代運）｜原價 US$249

立即購買

Apple 香港售價 HK$1,849

立即購買

如果你無所謂降噪的話，非降噪款 AirPods 4 現在降到了歷史低價，只想為 iPhone 配一款實惠耳機的用家可以考慮一下。

Apple Airpods 4 非降噪版

Amazon 特價 US$89（約 HK$690，需要代運）｜原價 US$129

立即購買

Apple 香港售價 HK$1,099

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

👉 iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk