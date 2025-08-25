AirPods Pro 3 又變今秋登場？Max 銷量不上不下，新品遙遙無期

原本據稱要拖到 2026 年才會到來的 AirPods Pro 3 現在又被傳會在今秋登場，彭博的 Mark Gurman 表示這款耳機會是 Apple 接下來新品陣容的一部分。即將亮相的除了 iPhone 17 四機之外，還有新的 Apple Watch、更快的 Vision Pro、M5 iPad Pro 以及新款 HomePod mini 和 Apple TV。

實際上，在 iOS 26 首版 beta 的代碼中已經出現了 AirPods Pro 3 的蛛絲馬跡。而根據更早的消息，這款產品會有更強的降噪能力，同時搭載用於強化空間音訊和空間運算的相機及已在 Powerbeats Pro 2 上試水溫的心率計，AirPods 4 的簡化版電池盒設計也可能會跟進。

值得一提的是，Gurman 在報導中也分析了 AirPods Max 的情況。它指出雖然這款 Apple 旗下最貴的耳機去年更新了 USB-C 和配色，但其實質功能並無變化，已明顯落後 AirPods Pro 2。而 Apple 遲遲不出後繼型號的理由，似乎是 Max 的銷量始終不上不下。它賣得不錯，但並沒好到 Apple 願意投入大量精力開發下一代的地步（USB-C 其實也是為歐盟加的）。因此短期內廠方的資源仍會向真無線耳機傾斜，新的大耳機怕是遙遙無期了。

