港大 AI 模型辨識精子受精能力
AirPods Pro 3 又變今秋登場？Max 銷量不上不下，新品遙遙無期
心率監測可能成為 AirPods Pro 3 主推的賣點。
原本據稱要拖到 2026 年才會到來的 AirPods Pro 3 現在又被傳會在今秋登場，彭博的 Mark Gurman 表示這款耳機會是 Apple 接下來新品陣容的一部分。即將亮相的除了 iPhone 17 四機之外，還有新的 Apple Watch、更快的 Vision Pro、M5 iPad Pro 以及新款 HomePod mini 和 Apple TV。
實際上，在 iOS 26 首版 beta 的代碼中已經出現了 AirPods Pro 3 的蛛絲馬跡。而根據更早的消息，這款產品會有更強的降噪能力，同時搭載用於強化空間音訊和空間運算的相機及已在 Powerbeats Pro 2 上試水溫的心率計，AirPods 4 的簡化版電池盒設計也可能會跟進。
值得一提的是，Gurman 在報導中也分析了 AirPods Max 的情況。它指出雖然這款 Apple 旗下最貴的耳機去年更新了 USB-C 和配色，但其實質功能並無變化，已明顯落後 AirPods Pro 2。而 Apple 遲遲不出後繼型號的理由，似乎是 Max 的銷量始終不上不下。它賣得不錯，但並沒好到 Apple 願意投入大量精力開發下一代的地步（USB-C 其實也是為歐盟加的）。因此短期內廠方的資源仍會向真無線耳機傾斜，新的大耳機怕是遙遙無期了。
更多內容：
AirPods 2025 年無大更新？相機、心率計加持的 AirPods Pro 3 和「輕量版」Max 未來 2 年內登場
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Android 的 Quick Share 將與 iPhone 兼容
Google 和 Samsung 去年在 Android 系統上推出了統一的 Quick Share 功能，而 […]TechRitual ・ 2 小時前
Tesla 在柏林工廠生產第 100,000 輛新款 Model Y
Tesla 在柏林的 Gigafactory 生產了第 100,000 輛全新 Model Y。這一里程碑由電 […]TechRitual ・ 7 小時前
Tesla 擬再次擴大 Robotaxi 測試範圍
Tesla 似乎正在為可能的 Robotaxi 地理範圍擴展做準備，最近在奧斯汀服務區以外的地區進行測試。在 […]TechRitual ・ 3 小時前
NVIDIA Jetson Thor 電腦為人形機器人提供 7.5 倍的性能提升
NVIDIA 最近推出了其新的 Jetson Thor 計算機，這一系統將生成式人工智能技術從雲端帶入機器人領 […]TechRitual ・ 4 小時前
SpaceX Starship Flight 10 的最新發射情況
SpaceX 預計將於當地時間下午 6:44 發佈其 Starship 計劃的第十次測試飛行，這也是東部時間下 […]TechRitual ・ 51 分鐘前
UNIQLO官方教男生穿搭最佳比例！165、175、185cm，3款高度身型「修飾穿搭法」
好多香港男生都愛在 UNIQLO 尋寶，喜歡品牌單品價錢親民，同時百搭又多配色。當中，UNIQLO T 恤絕對榜上有名，然而，T 恤雖然百搭，但要穿得好看、穿出最佳比例，可不是一件簡單的事！UNIQLO 官方針對不同身高及身型，特別提供了3 款修飾穿搭建議，讓各位熱愛 UNIQLO 的男生們以 UNIQLO 單品穿出最佳比例！Yahoo Style HK ・ 20 分鐘前
網球 ｜舒拉寶娃入選名人堂 邀請「世仇」細威發言
俄羅斯退役美女球手舒拉寶娃入選網球名人堂，她找來「世仇」細威廉絲擔任其入堂引言人，讓儀式再添話題。Yahoo 體育 ・ 18 小時前
耶穌拆解 NVIDIA 黑市長片遭版權投訴下架， Bloomberg 90 秒新聞片段要收授權費成爭議
早前知名科技 YouTube 頻道 Gamers Nexus 針對 NVIDIA AI GPU 黑市交易進行 3 小時紀錄片式調查影片，上載後卻遭 Bloomberg LP 以版權侵權為由發起投訴，導致影片被 YouTube 急速下架。一眾科技 YouTuber 拍片質疑 Bloomberg 疑似濫用版權投訴機制，Gamers Nexus 主持人 Steve Burke 「耶穌」更親身前往 Bloomberg 總部大樓希望直接交涉。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
結業潮2025｜「番茄師兄」深水埗店8月底結業 僅存荔枝角最後一間分店
今年6月主打番茄湯底的「番茄師兄」於網上發文為灣仔及深水埗分店尋求頂手，直言生意慘淡，難抵成本壓力，需要壯士斷臂。事隔不過兩月，灣仔店於7月已率先結業，而店主日前亦於社交平台發文指深水埗店將於8月底結業，文中「衷心感謝過去七年曾經支持我們的朋友」，同時強調位於荔枝角的最後一間「番茄師兄」分店及另一品牌「米青蛋包飯公司」將繼續維持服務。Yahoo Food ・ 55 分鐘前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,080 上手最強智能錶
夏季 Amazon Prime Day 才結束不久，目前市面上認知度最高的智能錶 Apple Watch Ultra 2 又回到了歷史低價。現在你能以 US$650 的價格買到這款 Apple 旗艦手錶，換算過來大約是 HK$5,080，比本地購買要便宜千幾蚊呢！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 16 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 14 小時前