AirPods Pro 3 可能與 iPhone 17 系列同步發佈

iPhone 17 的發佈活動即將來臨，隨之而來的是有關傳聞中的 AirPods Pro 3 的新消息。預計 Apple 可能會在即將推出的 iPhone 17 系列中同時發佈這款新一代的音頻穿戴設備。

知名分析師郭明錤指出，AirPods Pro 3 將於 2025 年下半年發佈。雖然郭明錤並未明言這款新耳機會成為 iPhone 17 發佈活動的一部分，但這種可能性相當高。

Apple 在 iPhone 14 發佈時推出了 AirPods Pro 2，因此 AirPods Pro 3 有望在即將舉行的 iPhone 17 活動中首次亮相。

郭明錤還報導，Apple 計劃於 2026 年開始大規模生產配備紅外線攝像頭的 AirPods。這一升級預期將比 AirPods Pro 3 更為顯著，並可能會標配更高的價格。

Apple 的「Awe Dropping」活動定於明天舉行，屆時公司預計會推出 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max。活動中還有可能發佈新的 Apple Watch 型號。

