AirPods Pro 3 真無線耳機開箱評測！跟 AirPods Pro 2 比、佩戴、聲樂、ANC 有何分別
上星期 Apple 除推出新代 iPhone 跟 Apple Watch 外，同期開賣尚有旗艦定位 AirPods Pro 3 真無線耳機。新耳機除加入生減功能如運動心率感測、助聽器及即時翻譯等，但亦加強聲樂表現如進一步強化 ANC 降噪等。
開箱 AirPods Pro 3 耳機（售 $1,849），包裝內除耳機本體跟 MagSafe 充電盒外，亦提供 4 對不同尺寸備用矽膠耳塞，包括新增適合小耳朵用家的 XXS 尺寸。
▲ 包裝盒備有 4 對不同尺寸備用矽膠耳塞
▲ 除 Type-C 埠新充電盒更對應 MagSafe 無線充電
耳機設計部份，AirPods Pro 3 較前代稍厚（27mm > 24mm），耳機管道入耳幅度較前代明顯，但雙耳壓逼感仍然輕微。
▲ 今代框體加入心率感測器，可幫助體能監測
▲ 管道入耳程度較前代明顯，但對雙耳壓逼感仍然輕微
雖對看待 AirPods Pro 3 為純耳機用家未必重要，但其實今代尚加入了運動用心率感測、助聽器模式以及 Apple Intelligence 即時翻譯，後者未來或增廣東話功能。
▲ 單邊框體重 5.5g 基本不會對雙耳做成負擔
跟 AirPods Pro 2 相比，今代 AirPods Pro 3 無論耳機及充電盒均大上一圈，換來提升至 8 小時 ANC 播放、另外框體亦升級至 IP57 生活抗水（前代 IP54）。
▲ AirPods Pro 3 充電盒（右）尺寸相比 AirPods Pro 2（左）大上一圈
▲ AirPods Pro 3 （右）框體體積同樣較 AirPods Pro 2（左）稍大
AirPods Pro 3 僅支援 iOS 26 或以上裝置，成功配對後耳機設定介面加入 Apple Intelligence 即時翻譯功能，並可設定聽力輔助、個人化音量等功能。
▲ 耳機介面加入 Apple Intelligence 即時翻譯功能
聲音表現方面，AirPods Pro 3 用上多氣孔聲樂架構，官方資訊指其加強人聲、音場及低頻表現，如播放《Call of Duty：Black Ops 7》遊戲影片，武器聲效質感更佳。
▲ 《Call of Duty：Black Ops 7》遊戲影片聲音定位表現良好
今代因為仍沿用 H2 晶片關係，AirPods Pro 3 音色特質保留不少前代特徵，原 AirPods Pro 2 用家換上新代耳機時，聽感不會有突兀改變感覺。
如播放 Ado《夏夜のマジック》女聲及樂器定位、跟收看《暴君的廚師》劇集人聲對話及影視聲效，體驗基本跟 AirPods Pro 2 相近。
Mobile Magazine 短評：摒除生活化功能，AirPods Pro 3 與前代最大分別，就在 ANC 效果明顯更強勁，非常輕易就能感覺到更寧靜的降噪效果。
