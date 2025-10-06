AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

各位 iPhone 用家如果在考慮為自己的財物加上一道追蹤保障的話，現在是入手 AirTag 的絕佳時機。這款追蹤器的四隻裝目前正在 Amazon 上以 US$65（約 HK$500）的歷史低價促銷，優惠幅度是 66 折。如果在數量上你不需要那麼多的話，單隻裝的價格目前是 US$20（約 HK$150）也很值得購買。

廣告 廣告

雖然在 Google 的推動下，Android 陣營的廠商也都紛紛開始推出物品追蹤器，但目前市面上該領域最好用的產品，估計還是有 Find My 網路加持的 AirTag。尤其在 iOS 17.5 引入全新的反追蹤器功能後，用家的個人安全保障也進一步得到提升。

👉 Apple AirTag 行李位置分享教學，國泰、中華航空，聯航、Delta、紐西蘭航空等已經支援

