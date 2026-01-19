Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

AirTag 平替推介！大牌定位器 HK$59 鑰匙錢包背包一鍵搜尋

經常出門前用十幾分鐘找鎖匙、銀包、八達通？明明記記得放同一個位置，結果上班後才發覺悄悄地在手袋裏不翼而飛，擔心一整天後才發現是放在了家中。如果你曾經為了一條鎖匙翻轉全屋，你也可以考慮一下用定位器幫手，減輕這些無助時刻。若你曾經想入手 AirTag，卻被買多幾個就要破千的價格勸退，今次 Yahoo Tech 專門為大家搜羅了不同的定位器，最平 HK$59 就有交易，讓你無需花大錢也能享受方便的生活科技。

Chipolo POP Tracker Tag

Chipolo POP是通用型定位器，適用於Apple Find My或Android的Find Hub網絡。 當物品隱藏在附近時，可透過高達 120 分貝的鈴聲來找回 Chipolo POP，連接範圍最遠達 90 米，如果物品離得較你，則可利用全球 Apple Find My 網絡或 Android的Find Hub 網絡在地圖上定位它。透過免費的 Chipolo 應用程式，更可設定在靜音模式下仍可呼叫手機、自拍、改變鈴聲和丟失警報。Chipolo POP 支援最藍牙 6.0，同時擁有防水防塵等級 IP55，安心在戶外使用。

Chipolo POP Tracker Tag 4 入

Amazon 售價 US$89（約 HK$693，需集運）

立即購買

Tile by Life360 Mate

Tile by Life360 Mate 能輕鬆固定在日常物品上，如鑰匙、水樽或包包上，隨時隨地保證物品安全。內置安全 SOS 緊急求助功能，在危險情況下，可以悄悄觸發 SOS 警報，並立即通知親人。此外，透過免費應用程式響鈴可以找回遺失的 Tile，隨了物品外，即使手機設置在靜音模式下一樣能觸發鈴聲，隨時掌握物品所在位置。只要將 Tiles 加入 Life360 安全應用程式，更能夠在同一地圖上查看所有物品和家人的位置。

Tile by Life360 Mate 2 入

Amazon 特價 US$34.99（約 HK$272）｜原價 US $44.99

立即購買

Pinpop Lite Find My 全球定位器

Pinpop Lite 全球定位器色彩繽紛、攜帶方便，隨著 Apple Find My App的普及，全球定位器越來越受到歡迎。Pinpop Lite 讓用家自定義貼紙設計，讓每個裝置都能展現個性，並可書寫姓名和聯絡方式，方便他人在找到後能輕易聯繫你。此外，Pinpop Lite 自帶開孔設計，便於掛在鎖匙、銀包等重要物品上，用家只需透過 Find My App 即可輕鬆定位任何遺失物品。

Momax 售價 HK$59

立即購買

Apple AirTag

Apple 官網 HK$239

立即購買

AirTag 4 個裝

Amazon 特價 US$64.98（約 HK$507，需集運）｜原價 US$99

立即購買

