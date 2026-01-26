Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

AirTag 第二代登場：尋找範圍更廣、響聲更大，Apple Watch 都可精準尋找，香港售價 HK$249 起

Apple 今日推出新一代 AirTag 追蹤器，定位依然係一款幫你找到重要物品嘅實用配件。透過 Apple「尋找」app，你可以隨時掌握鑰匙、手袋、單車、行李等物品位置動向。

尋找範圍擴大 50%，聽聲辨位更容易

今代 AirTag 最大改進係「尋找範圍更廣」，新品的「精準尋找」距離比上一代提升 50%。配合升級藍牙晶片，定位距離同覆蓋亦有所擴闊。「精準尋找」會用觸感、畫面提示同聲音引導你一步步接近目標，特別適合應對「明明喺屋企但搵唔到」呢類日常情況。

「精準尋找」適用 iPhone 15 後除 iPhone 16e 外的所有機型。

除咗定位更遠，新款 AirTag 揚聲器音量亦提升 50%，官方形容你最遠可喺過往 2 倍距離聽到提示聲。配合全新提示音設計，搵嘢時更易靠聽聲辨位加快定位。

新一代 AirTag

Apple Watch 都支援精準尋找，航空行李更有保障

以往 AirTag「精準尋找」主要靠 iPhone，而新品進一步擴展支援到 Apple Watch。而家可以用手錶精確尋物，將體驗延伸到手腕上，搵嘢時唔一定要拎住部手機。

新款 AirTag 亦支援 iOS「分享物品位置」功能，重點係你可以「暫時」將遺失物品位置，以安全方式共享俾航空公司等受信賴第三方，協助追尋延誤、丟失行李。Apple 表示已與逾 50 間航空公司直接合作，並以保密同安全方式接受「分享物品位置」連結。共享有時限機制，用户亦可隨時停止，而連結會於 7 日後自動失效，大可安心使用。

安全與私隱：避免不必要追蹤

Apple 強調 AirTag 係為追蹤物品而設，並非用嚟尋人或尋找寵物，並設有多項安全保障避免不必要追蹤，包括跨平台提示同經常變更嘅獨特藍牙識別碼等。同時「尋找」網絡連接會以點對點加密方式保護，只有物主可查看位置資料。

新一代 AirTag

香港發售與售價

全新 AirTag 即日起推出，1 件裝售價 HK$249，4 件裝售價 HK$849，官網可免費加入度身訂造個人鐫刻。

第二代 AirTag（1 件裝）

Apple 香港官網售價 HK$249

立即購買

第二代 AirTag（4 件裝）

Apple 香港官網售價 HK$849

立即購買

