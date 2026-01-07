Airwallex：以靈活與協作重塑全球金融版圖

在瞬息萬變的金融科技世界，總有一些品牌，不以張揚取勝，而是以穩健與前瞻，在全球市場悄然改寫遊戲規則。Airwallex 正是其中之一。由一間墨爾本咖啡店的「匯率煩惱」起步，短短十年間，已成為每年處理逾 2,200 億美元交易、年收入突破 10 億美元的跨國金融科技巨擘。

由咖啡店誕生的金融基建革新

Airwallex 的誕生源於創辦人Jack Zhang親身面對的難題：為咖啡店採購咖啡豆時，匯率波動大、跨境支付低效所困。為了解決「買咖啡」的痛點，他選擇打造全球金融基建。這段從咖啡香走向金融科技的故事，正體現了Airwallex 最核心的品牌精神──靈活應變、以協作重新定義跨境金融。

公司總法律顧問兼首席合規與風險官 Jeanette Chan 坦言：「現行金融系統已存在多年，卻鮮有真正的創新。」Airwallex 的使命，是以新的思維整合支付、財資管理和嵌入式金融，讓企業不再受限於地域。「當企業創立時，一開始便要思考如何走向全球。」Jeanette 說道。Airwallex 從創立第一天開始，便為企業提供跨境能力，配合企業野心擴張其網絡。Airwallex 因此成為企業拓展全球版圖的起點和踏腳石。

比傳統更快一步的全球金融基建

Airwallex 的效率令人印象深刻：超過 90% 的轉帳能於同日完成，其中一半即時到賬；70 多國的虛擬帳戶支援本地收款，並可直送款項至全球 200 多個地區，不受中介銀行所耽誤。平台透過統一 API 自動化流程，並以 AI 優化匯路，如同一位「虛擬 CFO」，為企業處理收款、付款以至跨境財務管理。

短短數年間，Airwallex 已從每年數十億美元的交易量，成長至今日超過 2,200 億美元，並在全球 26 個城市設立辦公室。從美國、歐洲到中東、亞洲，Airwallex 每一次擴展，都是與監管機構、銀行與合作夥伴共同推動的成果。

協作，是 Airwallex 得以成功的核心元素

Airwallex 的跨境成功，從來不是單打獨鬥，而是一場全球協作。公司獲得超過 70 個金融牌照，2022 年更成為第二家於中國獲得支付牌照的外資企業。Jeanette 回憶：「即使是中國本地企業也難以取得金融牌照。」Airwallex 並無合資合作，而是獨立申請，透過嚴謹審核過程向監管方展示其創新科技與安全實力如何協助本地企業發展。監管機構並非對立方，而是夥伴。「我們視他們為合作伙伴。」她強調。

同樣的精神也延伸至客戶身上。Airwallex 不將客戶視為使用者，而是共創者。「你的問題就是我們的問題，我們會一起解決。」Jeanette 說。Airwallex 在香港落地的五年間，進行無數本地研究、人才招募與調整，靠的就是這種與市場共同成長的好奇心與持續迭代能力，奠定其市場地位。

一個 2,000 人、跨越時區的全球團隊

Airwallex 的全球團隊橫跨多個時區，但文化卻異常一致。Jeanette 分享：「我們經常提醒彼此為何在這裡、我們要達成什麼。我們一起慶祝成功，也一起解決難題。」正是統一的核心原則，讓不同文化背景的團隊成為一個整體。

這亦反映在 Airwallex 與世界級品牌的合作中。McLaren F1 是其首個大型國際合作，象徵速度與敏捷；與英超球隊阿仙奴的合作，則強調系統協同的重要性：「每個部分都要緊密配合。」這亦是 Airwallex 的企業精神。

挑戰越大，進化越快

跨境金融永遠充滿挑戰：邊緣市場牌照、本地 文化差異、AI 的負責任使用……但在 Airwallex 看來，挑戰不是阻礙，而是催化劑。Jeanette 毫不猶豫地說：「我們從不迴避挑戰──我們會征服它。」

從一間咖啡店開始，到成為全球金融基建的重要連接者，Airwallex 用十年證明了一件事：缺乏 協作的靈活性是短暫的；唯有兩者並行，才能建構永續的全球金融未來。

未來願景：一地上線、全球通行

展望未來，Airwallex 希望打造一個真正無國界的金融生態系統，企業只需一次登記，便能接通全球支付與銀行服務。隨着拓展亞太、美洲、歐洲及中東市場，Airwallex 正推動世界更緊密、更無縫地連結。

「世界正在變小，而我們正讓它變得更近。」Jeanette 總結道。

