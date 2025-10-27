AK新碟簽唱會想走勻18區 粉絲呻抽唔到入場

【on.cc東網專訊】人氣男圑MIRROR副隊長Anson Kong（AK）昨日以嘉賓身份出席假欣澳海濱長廊舉行的慈善跑活動，帶領跑手熱身及為賽事揭開序幕。他表示熱愛親近大自然，而運動是繁忙工作中最佳減壓的方法。他又指生活在香港很幸福，因四周都有不少美麗的自然景點，大力鼓勵市民在運動中發掘石屎森林以外的怡人風光，至於他亦是環保使者，覺得愛護地球可由生活細節開始，如少用即棄塑膠。

AK於10月16日33歲生日，被問到生日願望？他說已願望成真：「生日嗰日宣布推出首張個人專輯。」又談及12月時將舉行新碟簽唱會，但有粉絲在社交網呻未能抽中入場，他就覺得：「個個抽到就唔係抽奬啦，因為場地所限，如果反應好，或者睇吓有冇機會簽勻18區，可以帶住張唱片喺身，隨時見到我就畀我簽。」

