五線譜編織動人故事 專訪音樂劇作曲家高世章
Akamai Inference Cloud以NVIDIA技術將AI從核心伸延至邊緣運作
為全球提供可擴展、安全且低延遲的AI推理，促進代理式AI及實體AI發展
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月30日 - 致力於支持並保護各行各業線上業務的Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ:AKAM) 正式推出Akamai Inference Cloud平台，將AI推理從核心數據中心伸延至互聯網邊緣進行，由此重新定義AI 的應用場景與方式。
與傳統系統不同，Akamai Inference Cloud這個新平台是專為全球提供低延遲、實時邊緣AI運作而建構，能夠於互聯網邊緣執行高智能的代理式AI推理，讓運算過程可在貼近用戶與相關設備的地點完成。剛推出的Akamai Inference Cloud結合了Akamai在全球分散式架構方面的專長以及NVIDIA Blackwell AI 基礎架構，對釋放AI 真正潛力所需的加速運算作出了顛覆性的重構與擴展。
從個性化數碼體驗、智能代理，以至實時決策系統等下一代AI應用程式都迫切要求將AI推理部署在更靠近用戶的位置，從而在用戶接觸點實現即時互動，並就請求的發送路線作出精明的決策。此外，代理式工作負載日益需要低延遲推理、本地環境感知，以及即時延展全球不同地方的能力。因此，專為推動該變革而打造的Akamai Inference Cloud便以一個分散式、生成式邊緣平台，將NVIDIA AI技術堆棧部署在更靠近數據生成和決策制定的地點。
Akamai行政總裁兼聯合創始人Tom Leighton博士表示：「互聯網因為靠近用戶，所以成為了今天獲廣泛應用的環球平台；下一波AI浪潮同樣需要這種與用戶靠近的距離。Akamai過去曾成功為互聯網解決這一距離問題，如今我們亦將再次為AI應對這一難題。Akamai Inference Cloud將憑藉NVIDIA的AI基礎設施，以分布全球數千個節點的AI決策效能來滿足日益增長的AI推理運算力與性能需求，從而實現更快速、更具智能，亦更安全的回應。」
NVIDIA創始人兼行政總裁黃仁勳指出：「推理早已成為AI應用中運算最密集的環節，而現在各界甚至要求在全球各地進行實時推理。NVIDIA與Akamai攜手將推理能力部署在更接近每一位用戶的地點，從而提供更迅速、延展性更強的生成式AI，同時釋放新一代智能應用的潛力。」
Akamai Inference Cloud將 NVIDIA RTX PRO Server (配備NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU、NVIDIA BlueField-3 DPU和NVIDIA AI Enterprise軟件) 與 Akamai的分散式雲端運算基礎架構以及擁有超過4,200個節點的環球邊緣網絡結合起來，藉著把具智能的代理式 AI 推理伸延到更貼近用戶和相關設備所在的位置，重新定義了 AI 的應用場景和方式。該平台將充分利用如新近發布的NVIDIA BlueField-4 DPU等最新NVIDIA技術，進一步加速並保護從核心到邊緣的數據存取和 AI 推理工作負載，以實現Akamai打造可高度擴展的全球分散式AI性能之願景。
Akamai與NVIDIA一起毅然發展Akamai Inference Cloud，將AI推理拓展至全新領域，共同開創AI的新篇章：
將企業級AI工廠擴展到邊緣，從而賦能智能商務代理並實現個性化數碼體驗：AI工廠是強大的動力引擎，負責統籌管理從數據導入到大規模生成智能的整個AI 生命週期。Akamai Inference Cloud將AI工廠擴展到邊緣，實現數據擷取和處理的去中心化，同時利用Akamai數目龐大的分散式邊緣節點將請求路由至最理想模型。這將使智能代理能夠即時適應用戶的位置、行為和意圖，並自主地實時完成協商、購買和交易優化。
賦能串流推理和代理，以提供即時金融洞察並作出實時決策：AI代理需要執行多重連續推理才能完成複雜的任務，惟這不僅會產生延遲，亦會削弱用戶的參與度。此外，代理式AI工作流程需要多次推理調用，但若每次調用都會產生網絡延遲，就會導致體驗出現阻滯，或者因回應過慢而無法滿足機器對機器的延遲要求。Akamai Inference Cloud的邊緣原生架構可提供近乎即時的回應，使AI代理能夠在多步驟工作流程中以媲美人類的回應速度運行。這在欺詐檢測、加快安全支付速度，以及為工業用邊緣網絡實現高速決策方面非常有用。
使實時實體AI能夠以超越人類的回應速度運作：無人駕駛汽車、工業機械人，以及智慧城市基礎設施等實體AI系統都需要毫秒級精度的決策能力，才可安全地與現實世界進行交互。Akamai Inference Cloud旨在令實體AI能夠即時處理感應器數據、制定安全決策和協調行動。這有助於將工廠車間、配送無人機，以至手術機械人和無人駕駛交通網絡等等全部變為可與人類進行安全協作、回應迅速的智能系統。
加快價值實現：跨越多個雲端區域去協調複雜的分散式AI工作負載需要專業的技能和團隊。Akamai Inference Cloud的智能協調層會自動將AI任務路由到最適合的位置——常規推理會在邊緣運用NVIDIA旗下NIM 微服務即時執行，而複雜的推理就會利用集中式的AI工廠。所有這些運作都是透過統一的平台進行管理，從而消除了基礎架構的複雜性問題。
Akamai Inference Cloud現已推出，首階段覆蓋全球20個地區，並計劃進一步擴大部署範圍。欲知詳情，請即瀏覽https://www.akamai.com/products/akamai-inference-cloud-platform。
Akamai Technologies
Akamai是一家專注於網絡安全與雲端運算的公司，致力於支持並保護企業的線上業務。我們憑藉領先市場的安全性解決方案、卓越的威脅情報和全球運營團隊，構築深層防禦，全面守護企業數據與應用程式的安全。Akamai全方位的雲端運算解決方案，透過全球最廣泛分佈的平臺，提供卓越的性能和極具競爭力的價格。全球企業信賴 Akamai，因其領先業界的可靠性、可擴展性和專業知識，幫助他們自信地推動業務成長。如欲瞭解更多，請造訪
和
，或在
上追蹤Akamai Technologies。
