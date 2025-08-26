AKB48甜心如何變身演員大揭密？ 篠崎彩奈的戀情背後有什麼故事？

埼玉女孩的偶像夢起飛

你敢信一個埼玉縣的小女孩，15歲就站上AKB48的大舞台？😄 篠崎彩奈，1996年1月8日生的「あやなん」，2011年9月通過AKB48第13期生甄選，12月8日在6周年紀念公演首秀，甜美笑容一秒抓住粉絲的心！

她在2023年《OKMUSIC》採訪笑說：「我當時緊張到想挖個洞躲起來，只求別在台上出糗！」2012年，她通過超嚴格的セレクション審査，正式成為13期研究生，

2013年在東京巨蛋公演一躍成為Team 4成員，粉絲在X上狂喊：「彩奈的笑臉簡直是人間寶藏！☀」這女孩的偶像路，簡直像動漫女主的夢幻開場！

AKB48的元氣舞台秀

篠崎彩奈在AKB48的日子，活潑得像個小太陽！她唱了好多單曲B面曲，像《戀愛的幸運餅乾》的《晴空咖啡》、《真心電流》的《清純哲學》，每首都充滿她的青春活力。

2018年，她跑去韓國參加《PRODUCE 48》，雖然只拿下91名，但那股拚命的精神讓粉絲超感動，X上留言：「彩奈的努力我給滿分！😍」

2020年，她當上湘南ベルマーレ足球俱樂部PR大使，X貼文（@ayana18_48）開心喊：「幫家鄉球隊加油，超有成就感！」

2021年轉入Team B，繼續在劇場點燃粉絲熱情。粉絲直呼：「彩奈的舞台魅力根本停不下來！」她的AKB時光，真是閃亮到讓人眼冒金星！

寫真圈的耀眼大躍進

2023年11月，篠崎彩奈在「我的太陽」公演宣布從AKB48畢業，2024年2月10日辦完畢業公演，正式跟偶像身份說掰掰。但這女孩可沒閒著！

她早就開始寫真事業，2013年在《週刊Young Jump》拍了第一組個人寫真，2018年《日刊スポーツ》誇她「美乳跟書法一樣迷人」。

2022年，她推出首張DVD寫真集《Decade with you》，2024年畢業紀念寫真集《いろどり》在東京和沖繩拍攝，首次挑戰大膽風格。

她在X上笑說：「沖繩拍攝眼睛腫成核桃，幸好有你們的愛！」粉絲留言：「彩奈的寫真美到讓我忘了呼吸！😎」這轉型，簡直是螢幕上的華麗大翻身！

演員與YouTube的多彩冒險

離開AKB48後，篠崎彩奈的事業像開了外掛！2022年，她主演ABEMA劇集《私が獣になった夜》第3話，2023年挑戰舞台劇《轉生したらスライムだった件》，演技讓人驚呆。

2024年，她主演縱型短篇劇《ラストオーダーは復讐で》，跟山本裕典搭檔，粉絲在X大喊：「彩奈的演技完全不輸大牌！

2023年6月，她開設YouTube頻道，分享愛犬もなか和日常點滴，粉絲留言：「她的影片看完心情超好！🐶」

2025年，她參演電影《囁きの河》，還當上SUS公司TikTok企劃「先輩の日常」代言人，粉絲直呼：「彩奈的每步都好精彩！」她的多才人生，真是讓人看得心花怒放！

愛狗女孩的超萌日常

篠崎彩奈不只是螢幕上的小可愛，私下還是個超愛狗的埼玉女孩！她常在X和Instagram（@ayana.s_official）曬愛犬もなか，2020年PO文說：「もなか4歲了，永遠是我的小天使！」

粉絲留言：「彩奈跟もなかの互動甜到我牙痛！😊」她超會書法，2018年《日刊スポーツ》說她的書法功力能拿獎，還考到實用毛筆書士三級。

2023年《OKMUSIC》採訪，她選「愛」當年度漢字，說：「愛是我最大的動力！」她崇拜AKB48前輩小嶋陽菜和大島優子，X上粉絲讚：「彩奈有她們的風采，還多了一份親和力！」

2023年《週文春》爆她跟FC東京球員渡邊凌磨的戀情，粉絲驚呼：「彩奈的愛情也太甜了吧！」這女孩的真心，真的讓人愛到不想放手！

