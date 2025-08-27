AKIRA甜讚「娶外國太太很好」！結婚6年幾乎不吵架 林志玲1特質勝過日本女生

日本天團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）近日登上節目，大方分享與台灣名模林志玲的婚姻生活，坦言跨國婚姻反而讓溝通更順暢，兩人結婚6年來幾乎不吵架，甜蜜互動閃瞎眾人。

AKIRA參加濱田雅功主持的節目《Gobu Gobu》，被問到國際婚姻是否有困難，他笑著表示：「反而覺得娶外國太太很好！日本人說話經常要顧慮很多、拐彎抹角，但外國人都直接表達，想到什麼就說什麼，這樣反而更輕鬆。」兩人婚後相處非常融洽，幾乎不會吵架。

AKIRA和林志玲雖然是跨國婚姻，但溝通狀況反而很好。（圖片來源：臉書 EXILE AKIRA）

談到兩人的溝通方式，AKIRA透露因為林志玲曾在日本留學，平時主要以日語交談，但回到台灣就會改用中文。他坦言最初完全不懂，只能靠著生活中慢慢記單字，一點一點學起來。濱田開玩笑說：「不是常有人說交外國女友語言會進步很快嗎？」AKIRA立刻認同：「沒錯！為了要表達心意或帶她去哪裡，前一天都會先練習。」起初他覺得就像是在硬背台詞，但現在懂的單字越來越多，已經可以靠關鍵字記憶。

節目中也首度公開兩人相識的感人故事。2011年合作舞台劇《赤壁～愛～》時，AKIRA在演出前一周因氣胸緊急動手術，體重從83公斤暴瘦到65公斤。林志玲每天貼心準備營養飲品照顧他，讓AKIRA當時就覺得「她真是個很棒的人」，不過因為工作太忙，兩人直到演出結束後才從朋友做起，8年後終於修成正果。

