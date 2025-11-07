Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Alaia「法棍包」手袋官網價77折！Jennie、孫藝珍加持，Le Teckel折後萬五有找｜雙11優惠2025

巴黎傳奇品牌Alaïa由Pieter Mulier接任創意總監一職後，深得名人及時尚迷的喜愛，孫藝珍、Jennie、Rihanna、Zendaya等一線「帶貨明星」都是支持者，更成為了時尚界的最大黑馬。以往好少見減價的Alaïa，竟然讓Yahoo購物專員見到FWRD雙11優惠快閃有低至7折，很過分呢想入貨就要把握時機，賣得好快，看到合適要買定離手！

FWRD雙11優惠詳情：

日期：即日起至11月12日

優惠：指定貨品滿750美金即享85折；滿2,000美金即享7折

運費：購物滿100美金免運費，DHL Express 2-3個工作天

Alaïa是什麼？

巴黎傳奇品牌Alaïa最為人所道的，必定是Jennie驚喜穿上了Alaïa的設計登上2024年5月盛典Met Gala，能獲取帶貨女王的歡心，已鐵定將成為2024年最具人氣的品牌之一！Alaïa的黑馬款有愛心型手袋Le Coeur外，必數本年度爆紅的Le Teckel手袋！

ALAÏA Le Teckel East-West 手袋（法棍包），自推出來已引起全城搶購潮，優雅的窄長手袋廓型，用上具復古氣息的荔枝牛皮打造，配有可上膊的細長肩帶，時尚、帥氣又不失年輕魅力，就是返工、度假又或配襯街頭穿搭，亦可輕鬆駕取的百搭款，絕對值得找緊補貨時機下手投資！

以往好少見減價的Alaïa，竟然讓Yahoo購物專員見到FWRD有低至7折，Le Teckel官網價，細碼$18,900、中碼$20,890，現在FWRD有折，細碼$14,423、中碼$16,055就買到，有點過分的價錢，難怪很多人在搶，好多款只得一個，要把握時機搶回家！

ALAÏA Small Teckel Bag

特價：$14,423；原價：$20,604

SHOP NOW

ALAÏA Small Teckel Bag

ALAΪA Small Teckel Bag

特價：$14,423；原價：$20,604

SHOP NOW

ALAÏA Medium Teckel Bag

特價：$16,056；原價：$22,936

SHOP NOW

ALAΪA Medium Teckel Bag

特價：$16,056；原價：$22,936

SHOP NOW

ALAΪA Teckel Clutch

特價：$13,008；原價：$18,582

SHOP NOW

ALAÏA Le Coeur Shoulder Bag

特價：$10,342；原價：$14,773

SHOP NOW

ALAΪA Le Coeur Shoulder Bag

特價：$8,165；原價：$11,663

SHOP NOW

