Alex Honnold征服台北101｜賈永婕公關手腕獲激讚！網民：讓台北被世界看見

台北101於1月25日寫下世界建築史的新篇章。美國傳奇攀岩大師 Alex Honnold 在完全沒有安全繩索及防護裝備下，僅花91分鐘便徒手征服508米高的台北101，震撼全球。這次壯舉不僅是體能極限的突破，其幕後推手台北101董事長賈永婕更因卓越的公關手腕與國際視野，將台北成功推向世界舞台，成為近年最成功的「地標行銷」（市場營銷）典範。

Alex Honnold挑戰極限刷新紀錄

曾憑《赤手登峰》（Free Solo）獲頒奧斯卡最佳紀錄片的Alex Honnold，展開了他職業生涯中最具標誌性的都市挑戰。在完全不使用繩索的情況下，他精準掌握101玻璃帷幕與鋁合金扣件間的每一處空隙。儘管一度因天氣延期且當日風勢強勁，他依然保持高度冷靜，在91分鐘內順利抵達塔尖。這項壯舉透過Netflix全球直播，將台北地標的宏偉景致即時傳遞至世界各地的觀眾眼前，畫面令人屏息。

Alex Honnold在完全不使用繩索的情況下，精準掌握101玻璃帷幕與鋁合金扣件間的每一處空隙。（圖片來源： Getty Images ）

儘管一度因天氣延期且當日風勢強勁，Alex Honnold依然保持高度冷靜，在91分鐘內順利抵達塔尖。（圖片來源：Getty Images）

賈永婕逆轉負評：令台北被看見

雖然攻頂成功的榮譽歸於運動員，但社交平台上大批網民紛紛向賈永婕致謝，認為她真正的功勞在於「成功令台北名揚國際」。不少網民評論指，過去台北101雖然具知名度，但鮮有能像這次一樣同時佔據全球各大新聞頭條。網民形容賈永婕具備明星董事長的敏銳直覺，敢於批准這場充滿風險卻回報極高的企劃，展現了與傳統管理層截然不同的魄力。更有旅遊專家感嘆，這次成功的國際宣傳，讓台北的旅遊質素在國際評價中大幅提升。

不少網民評論指，過去台北101雖然具知名度，但鮮有能像這次一樣同時佔據全球各大新聞頭條。（圖片來源：Getty Images）

賈永婕在登頂成功後於社群平台分享了她的心情。為了讓世界更深刻地記住這座城市，她特意要求工作人員更新101頂端的旗幟佈置。當Alex攀登至塔尖與鮮豔的旗幟同框，畫面傳遍全球，這份公關心思被網民盛讚為出色的城市推廣。面對接任初期排山倒海的質疑聲浪，她也幽默回應，稱自己從一開始不被看好、被罵超慘，到現在成為網民口中的「好棒棒賈董」，感覺真的很爽。她更開玩笑向家人喊話，詢問那個原本名為「賈董不懂」的群組是否要改名了。

當Alex攀登至塔尖與鮮豔的旗幟同框，畫面傳遍全球，這份公關心思被網民盛讚為出色的城市推廣。（圖片來源：Getty Images）

提升國際能見度與後續效益

對於旅客而言，這次事件將台北101的形象從單純的購物中心，昇華為「勇氣與夢想的舞台」。這種國際化的管理模式，不僅帶動了周邊觀光乘車人次激增，春節期間更預計將有大量遊客慕名而來，一睹這座地標建築的風采，讓台北在國際旅遊地圖上的地位更趨穩固。

對於旅客而言，這次事件將台北101的形象從單純的購物中心，昇華為「勇氣與夢想的舞台」。（圖片來源：Getty Images）

