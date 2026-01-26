Alex Honnold徒手攀台北101前食乜？狂吞12粒鼎泰豐「朱古力小籠包」加碳 揭99%植物性飲食清單

Alex Honnold 徒手攀台北101前食乜？狂吞12粒鼎泰豐「朱古力小籠包」加碳 揭99%植物性飲食清單

美國極限攀岩好手、《徒手攀岩》(Free Solo) 主角 Alex Honnold，於 25 日早上成功挑戰徒手攀爬台北 101 大樓，引發全球關注。到底這位體能超班的大神，在挑戰「世界最高綠建築」前夕吃了什麼來補充體力？原來竟是香港人也非常熟悉的鼎泰豐！Alex 更在訪問中自爆，他在最後關頭瘋狂進食了一款「邪惡」甜點來進行「肝醣超補」(Carb loading)。

賽前必食：狂食素餃＋朱古力小籠包「加碳」

在攀爬前夕的訪問影片中，Alex Honnold 被美國YouTuber Mark Rober問到晚餐吃了什麼。他興奮地表示：「我吃了很多不同的餃子，但在最後，我吃了很多朱古力小籠包 (Chocolate Dumplings)！」對於具體的數量，Alex 與採訪者更有一番有趣的爭論。Mark Rober笑稱：「以我的計算，大概有 12 粒！」雖然Alex認為可能只有 8 粒，並說這是在進行「肝醣超補」(Carb loading)，為翌日的極限挑戰儲備足夠能量。 據其公關透露，Alex 在台北期間，多次前往台北 101 樓下的鼎泰豐用餐，對當地的素食餃子情有獨鍾。

由「食肉獸」變環保素食者 為減碳足跡轉型

雖然在攀爬前放縱吃甜食，但 Alex Honnold 平時的飲食習慣其實相當自律且環保。公關透露，他平時約 99% 採取植物性飲食，偶爾才會吃夏威夷蓋飯（Poke Bowl）作補充。Alex 曾在 2020 年於 Instagram 分享，自己從小也是吃牛排、喝牛奶長大，甚至是個「超級挑食」的人。 但在閱讀大量研究後，為了考量運動表現及減少個人的碳足跡，他決定戒肉。他認為：「對一般人而言，少吃肉與乳製品是降低個人環境影響最簡單的方法。」

飲食是一條光譜：勿以善小而不為

對於想嘗試素食但又怕難以堅持的人，Alex 的態度非常開明。他強調「飲食是一條光譜」，不需要一步登天。他在 20 至 24 歲期間才下定決心開始吃蔬菜，並以「一次嘗試一種」的方式逐步調整。這次他在台灣對鼎泰豐素餃的熱愛，正好證明了素食同樣可以美味且能應付高強度的運動需求。

