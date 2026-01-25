錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
Alex Honnold「最強應援」太太Sanni，「陪」他以91分鐘完成徒手獨攀台北101挑戰：我以你為榮，但我全程都像在恐慌發作
美國著名無繩攀岩家Alex Honnold，在1月25日以91分鐘成功徒手獨攀台北101，Netflix進行這項「極限直播」。完成壯舉後，他表示，能夠完成夢想很開心，而面對此挑戰最重要是保持鎮定，「一開始會比較緊張，但越爬越放鬆、冷靜。」這強大心理質素，令他比預期的兩小時完成挑戰還要快，他更在大樓最高處的避雷針以手機自拍。
Alex Honnold是誰？
Alex Honnold這位徒手獨攀（Free Solo）人士，他現年40歲，是美國著名攀岩家，於美國加州首府沙加緬度出生，父母都是社區大學的教授，於5歲初次接觸攀岩，10歲便開始每週進行訓練，目前是世上有名的徒手獨攀人士之一。他的徒手獨攀甚至被拍成紀錄片《Free Solo》，於2019年獲得奧斯卡最佳紀錄片獎，紀錄他在2017年，成為首位無繩攀登美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan）約900米高的花崗岩壁人士，也是他很有名的挑戰之一。
來到2026年，他挑戰台灣最高的建築物，台北101，其設計理念來自東方文化，外牆呈「竹節」型，每八層為一節並稍微往外傾斜。Alex Honnold指，攀爬過程中會因為不斷重複同樣的動作往上爬而感到疲倦，不過他也表示，「台北101是一個家庭友好的攀爬地點，因為大多數的攀爬地點，都需要去到某個偏遠地方，手機無訊號，而且一待就要待好幾個月，還得住在帳篷裡，但在台北，我可以跟孩子們FaceTime，明天就可以飛回家，我認為是很Chill的。對比其他攀爬地點，例如大山脈，或者世上遙遠的高山或是冰川上的帳篷裡住一個月，台北真的很現代化，這大大減少了我遠離孩子們的時間。」
Alex Honnold的太太Sanni McCandless，以及兩位女兒也有來台北支持他。太太Sanni從起點「一路相隨」丈夫，在60樓隔著玻璃為丈夫打氣。在丈夫登頂後，兩位相擁亦喜極而泣，Sanni在鏡頭前都讚丈夫「做得很好，你一直保持鎮定，爬得很快。」
作為無繩攀岩家的太太，給予他最大的支持及令他有穩定情緒，讓丈夫在獨攀時的感受如平常一樣，保持鎮定地完成挑戰。同時，她自己都有無比強大的心臟，跟最愛的人一起「完成」每次挑戰。這也是太太Sanni首次這麼近距離參與丈夫的徒手獨攀，她說：「當你很愛一個人的時候，會希望可以為他分擔壓力。」、「我以你為榮，但不要再做了」、「我全程都好像在恐慌發作（panic attack）。」
Alex Honnold自有了家庭後，他曾在訪問裡都表示，每次挑戰前都會更謹慎風險管理，這是對於極限運動員與家庭責任之間的平衡，「我現在有更多值得活下去的理由，我一直都在盡全力不讓自己喪命。」
