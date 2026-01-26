Alex Honnold戴Rolex爬台北101？「徒手獨攀版」勞力士廣告意外掀話題，網民：要漲價了

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
美國著名無繩攀岩家Alex Honnold，以以91分鐘成功徒手獨攀台北101，Netflix進行全球直播，令世界各地觀眾見證他完成極限壯舉。這項挑戰意外地令網民留意，他在獨攀預告照片裡，所戴著的錶款是來自勞力士，並穿起The North Face的紅色上衣，網民既笑著亦擔憂地指，「Rolex探二要漲價了～」
Alex Honnold這次徒手獨攀台北101，獨攀前的預告照片裡，戴著的Rolex是「探二」Explorer II 42mm黑色加橙色指針款，也是很多Rolex入門朋友會選上的款式。而Alex Honnold選擇配戴Rolex Explorer II，也許是因為他是勞力士的其中一位品牌代言人。這次他就化身「徒手獨攀版」勞力士廣告，引起Rolex的討論度。
除了Rolex，其實Alex Honnold穿著的紅色上衣也成為亮點，是來自The North Face的上衣，而他正好也是品牌代言人之一，這位極限運動員，也許是一位「最強帶貨」，讓網民「擔心」同款單品要缺貨了。
