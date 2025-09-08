Alibaba 發佈兆參數 AI 模型，與 OpenAI 和 Google 競爭

中國科技巨頭阿里巴巴於周五在其官方雲服務平台及大型語言模型市場 OpenRouter 上發佈了其最新的人工智能模型 Qwen-3-Max-Preview，該模型擁有超過 1 兆個參數。這款新模型屬於 Qwen3 系列，該系列最早於今年 5 月推出，初始版本的參數範圍從 6 億到 2,350 億不等。參數的數量是決定人工智能模型準確度的重要因素，但參數越多，調整這些參數所需的能源和計算能力也會隨之增加，這使得模型的運行更加複雜。

在競爭對手方面，OpenAI 的 GPT-4.5 被認為是全球最大的人工智能模型之一，參數數量估計在 5 兆到 7 兆之間。相比之下，Qwen-3-Max-Preview 是一個僅限文本的模型，其性能超越了在 7 月發佈的 Qwen3-235B-A22B-2507 模型。阿里巴巴還公佈了基準測試結果，顯示 Qwen-3-Max-Preview 在五項測試中表現優於 MoonShot AI 的 Kimi K2、Anthropic 的 Claude Opus 4 的非推理版本以及 DeepSeek V3.1。不過，這些結果並未附上官方技術報告以進行驗證。

根據阿里巴巴的說法，Qwen3-Max-Preview 在整體能力上顯示出顯著提升，尤其是在中英文文本理解、複雜指令的執行、主觀開放式任務的處理、多語言能力及工具調用等方面。該公司強調，隨著模型的擴展，未來的官方版本將更加令人驚訝。Qwen 模型使阿里巴巴在全球開源人工智能生態系統中占據了領先地位，目前已有超過 2,000 萬次下載和 100,000 個衍生模型在開源開發平台 Hugging Face 上可供使用。

儘管 Qwen-3-Max-Preview 尚未開源，但可通過官方渠道獲得，前一版本 Qwen2.5-Max 也並未開源。阿里巴巴的人工智能工程師 Binyuan Hui 透露，該模型的「思考」版本正在開發中。關於定價方面，Qwen-3-Max-Preview 採用分級定價，每百萬個輸入標記的價格為 $0.861 / 約 HK$ 6.71，每百萬個輸出標記的價格為 $3.441 / 約 HK$ 26.88，使其成為最昂貴的 Qwen 模型之一。相比之下，Qwen3-235B-A22B-2507 的非思考版本每百萬個輸入標記收取 $0.287 / 約 HK$ 2.24，每百萬個輸出標記為 $1.147 / 約 HK$ 8.95，而 Kimi K2 的新模型則每百萬個輸入標記收取 $0.60 / 約 HK$ 4.68，每百萬個輸出標記收取 $2.50 / 約 HK$ 19.50。

阿里巴巴計劃在未來三年內投資 3,800 億人民幣（約 $520 億）於人工智能基礎設施，這一金額超過了該公司過去十年在該領域的總投資。這一龐大的投入凸顯了阿里巴巴在人工智能領域中爭奪領導地位的決心。作為中國最大的人工智能開發支出者之一，阿里巴巴在激烈的市場競爭中持續發佈和開源多個先進模型。據報導，阿里巴巴目前正開發一款自家生產的人工智能處理器，以減少對美國 Nvidia 芯片的依賴，特別是在北京對外國芯片進行更嚴格審查之後。Qwen-3-Max-Preview 的推出進一步鞏固了阿里巴巴在大型人工智能領域的競爭地位，並預示著中國在塑造人工智能發展下一階段方面的雄心。

