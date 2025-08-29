嶺大學生會遭封殺 兩營地收按金後拒借場
alice + olivia讓你化身現代「茱麗葉」，把莎士比亞式浪漫縫進秋裝裡，不只是衣服，是藝術！
你想過把莎士比亞的浪漫穿在身上嗎？alice + olivia 2025 秋季系列將莎士比亞的詩意縫進現代時裝，讓你化身為當代「茱麗葉」，親身演繹屬於自己的浪漫故事！
alice + olivia 2025 秋季系列從莎士比亞多個名作與十四行詩中汲取靈感，設計團隊更親赴其出生地斯特拉特福鎮，參考皇家莎士比亞劇團的珍貴戲服收藏。再以現代手法重新演繹莎士比亞的浪漫世界，重現16世紀燈籠裙、斗篷與蕾絲袖口等古典元素，結合現代剪裁，讓藝術融入日常穿搭。
本季還帶來了多款牛仔褲設計，特別為亞洲女生身形設計的褲型，穿起來更貼身舒適。牛仔面料亦經過升級，更加強韌耐磨，不易變形。最特別的是褲子內側繡上了「你看起來很美」（“You Look Beautiful”）的格言，讓穿搭不止有型，還多了一份提升自信的鼓勵！
重點推薦：
KIDMAN 短款外套（HK$5,150） 配 RUBI 低腰迷你裙（ HK$2,350）
KIDMAN 短款外套展現精緻的復古輪廓，搭配 RUBI 低腰迷你裙，營造出俏麗而帶點戲劇感的比例。兩件單品皆綴有細緻蕾絲與緞面裝飾，重新演繹莎士比亞時代的華美風格。
HANA 綁帶連身裙（HK$9,990）
HANA 綁帶連身裙裙身剪裁流暢，優雅浪漫的氣質無論是參加派對或特別約會，都能讓妳成為目光焦點，彷彿從文學中走出來的女主角。
HARPER 低腰裝飾闊腳牛仔褲（HK$6,790）
HARPER 牛仔褲以寬鬆的闊腳剪結合低腰設計，褲管飾有細緻的刺繡與金屬飾品細節，為日常造型注入一絲巴洛克風情。
BLACKPINK Jennie「心口蕾絲愛心上衣」被熱搜！性感又時尚的最新私服同款品牌大公開
UNIQLO 2025秋冬新品預覽：「奧斯卡影后」同款恤衫、熱話UNIQLO:C 9.5上架
