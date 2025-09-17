Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？

「財閥千金」的香水櫃向來是品味的縮影，這次有「韓國最強財閥偶像」之稱的 ALLDAY PROJECT 成員 Annie，近日在節目《全知干預視角》中曝光了私藏香水清單。每一瓶都飄着「高級感」，想偷師千金風格，這些同款香調絕對要收！

誰是 ALLDAY PROJECT Annie？

ALLDAY PROJECT，這隊近日大熱，由韓團「金牌製作人」Teddy 打造的男女偶像混團，隸屬 The Black Label 公司，是 The Black Label 繼女團 MEOVV 後推出的第二組出道團體，在 2025 年 6 月 23 日正式出道。這五人團體成員包括三位女生 Annie、Bailey、Youngseo，以及兩位男生 Tarzan、Woochan。

ALLDAY PROJECT 首支派台作品為《Famous》，而他們最搶位的特色是「財閥」，成員們的背景都非常亮麗，其中，Annie（本名文書潤）是新世界集團會長鄭有慶的長女，即三星集團創辦人李秉喆的外曾孫女。Annie 憑著高級的時尚感及超強表演力，加上出身顯赫世家，出道以來人氣居高不下，更被 fans 稱為「現實版財閥千金」與「韓國最強財閥偶像」！

Annie 同款「千金香水」清單大公開！

Annie 的香水收藏非常多元，從大牌經典到小眾沙龍香都有，每一款都代表著不同的風格與氛緒。以下是她最常使用的香水清單：

ALLDAY PROJECT Annie同款香水推介1. D&G L'Imperatrice - $82 USD (約 HK$640）

前調是鮮明果香，逐漸轉為溫柔花香，不過分突出卻很有個性。完全不需刻意張揚，自然散發安靜、自信又吸引人的氣場。

ALLDAY PROJECT Annie同款香水推介2. BYREDO Night Veils collection - HK$2,700

Byredo夜紗系列以強烈的香氣帶人走進夜晚的神秘世界，氣息濃郁持久迷人。

ALLDAY PROJECT Annie同款香水推介3. Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum - $405 USD (約 HK$3,160 )

開瓶是飽滿的櫻桃甜香，後調融合溫潤木質感，甜而不膩。舉手投足間，低調散發著優雅韻味。

ALLDAY PROJECT Annie同款香水推介4. Tom Ford Oud Wood Eau de Parfum - $300 USD (約 2,340 港幣)

以濃郁沉香木為基底，帶點細微辛香，聞起來沉穩中帶著些許清冷距離感。

ALLDAY PROJECT Annie同款香水推介5. YSL BLACK OPIUM 香水 - HK$1,165

初聞帶有焦糖的溫和甜香，後調的咖啡香氣逐漸浮現，甜而不膩，讓人一舉一動也流露著自信自在的格調。

