Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手

這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！

定價 HK$1,850 的 Sunset Sneaker，設計靈感來自洛杉磯日落大道的活力剪影，其低調的輪廓搭配極簡設計，完美平衡了運動機能與街頭時尚。這款鞋一登場就輕鬆成為品牌的 Best Seller，更因為其流線型鞋身、優質麂皮拼接和修飾腳踝的低筒設計等時尚細節，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，為追求時尚的小資女提供了高性價比的選擇。

別看它樣子低調，其實簡約到極致＋不挑風格才是真正殺手鐧！

Sunset Sneaker 採用 Recovery Foam 鞋墊及輕量化設計，回彈感十足，穿上去像踩著雲朵般舒適。無論是去普拉提練習，還是與姊妹的下午茶約會，搭配瑜伽褲、休閒套褲，甚至西裝 look 都能穿出隨性潮味。

Alo Sunset Sneaker 目前共推出了 Sandstone（沙色）與 Black（黑色）兩種百搭配色，每色入手一雙似乎也不過份！

