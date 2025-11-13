最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服
近年人氣急升的Alo Yoga，官網推出會員7折優惠，要進去官網，登記成為會員，才會有優惠碼喔！快手搶Alo Yoga Black Friday早鳥優惠碼，入手明星、KOL都在穿的超人氣瑜珈服、運動服！
將踏入11月，在聖誕前夕，很多網站都在推出雙11、Black Friday優惠。Alo Yoga官網搶閘推出SINGLES DAY會員7折，Singles Day Code：SINGLES；Black Frday Code：ACCESS，要各位在官網先登記再給你7折優惠碼，再享優惠碼。
登入後就會見到會員優惠頁，暫時有168款人氣產品都可享7折，當然都會有Jisoo、寧寧、Kendall Jenner都加持的同款瑜珈、運動服，各位Alo迷要把握時機搶！
Airbrush 高腰 7/8 靴型緊身褲
會員7折：$735；原價：$1,050
Airlift Intrigue 運動內衣
會員7折：$448；原價：$640
Airlift Line Up 高腰 7/8 緊身褲
會員7折：$840；原價：$1,200
Alosoft Heart Throb 運動內衣
會員7折：$504；原價：$720
Airbrush Better Together 運動內衣
會員7折：$504；原價：$720
Aspire 背心
會員7折：$389；原價：$555
Airlift Suit Up 高腰緊身褲
會員7折：$840；原價：$1,200
Alosoft Finesse 長袖衣
會員7折：$483；原價：$690
Airbrush Better Together 高腰 7/8 緊身褲
會員7折：$770；原價：$1,100
潮流時尚：
GUCCI手袋萬元內之選！「這裡買」比官網價再平？皇牌Ophidia小手袋低至$7,100
Jisoo同款Alo Yoga運動服「千金」穿搭示範：粉紅Sunset運動鞋大賣、靈魂單品網球裙超搶手
Lisa加持ALOHAS德訓鞋75折！雙11別只買Samba，「平替Miu Miu x NB」西班牙靚鞋$1,2XX搶回家
