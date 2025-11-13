Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Alo Yoga官網減價7折！Black Friday早鳥優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服

近年人氣急升的Alo Yoga，官網推出會員7折優惠，要進去官網，登記成為會員，才會有優惠碼喔！快手搶Alo Yoga Black Friday早鳥優惠碼，入手明星、KOL都在穿的超人氣瑜珈服、運動服！

將踏入11月，在聖誕前夕，很多網站都在推出雙11、Black Friday優惠。Alo Yoga官網搶閘推出SINGLES DAY會員7折，Singles Day Code：SINGLES；Black Frday Code：ACCESS，要各位在官網先登記再給你7折優惠碼，再享優惠碼。

Alo官網會員7折減價頁

就算有Code都要登入會員才可享用，所以都會建議大家登記會員。

登入後就會見到會員優惠頁，暫時有168款人氣產品都可享7折，當然都會有Jisoo、寧寧、Kendall Jenner都加持的同款瑜珈、運動服，各位Alo迷要把握時機搶！

Alo官網會員7折減價頁

Airbrush 高腰 7/8 靴型緊身褲

會員7折：$735；原價：$1,050

Airbrush 高腰 7/8 靴型緊身褲

Airlift Intrigue 運動內衣

會員7折：$448；原價：$640

Airlift Intrigue 運動內衣

Airlift Line Up 高腰 7/8 緊身褲

會員7折：$840；原價：$1,200

Airlift Line Up 高腰 7/8 緊身褲

Alosoft Heart Throb 運動內衣

會員7折：$504；原價：$720

Alosoft Heart Throb 運動內衣

Airbrush Better Together 運動內衣

會員7折：$504；原價：$720

Airbrush Better Together 運動內衣

Aspire 背心

會員7折：$389；原價：$555

Aspire 背心

Airlift Suit Up 高腰緊身褲

會員7折：$840；原價：$1,200

Airlift Suit Up 高腰緊身褲

Alosoft Finesse 長袖衣

會員7折：$483；原價：$690

Alosoft Finesse 長袖衣

Airbrush Better Together 高腰 7/8 緊身褲

會員7折：$770；原價：$1,100

Airbrush Better Together 高腰 7/8 緊身褲

