原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
Alo Yoga官網減價7折！Black Friday早鳥優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服
近年人氣急升的Alo Yoga，官網推出Black Friday會員7折優惠，要進去官網，登記成為會員，才會有優惠碼喔！快手搶Alo Yoga Black Friday早鳥優惠碼，入手明星、KOL都在穿的超人氣瑜珈服、運動服！
將踏入11月，在聖誕前夕，很多網站都在推出雙11、Black Friday優惠。Alo Yoga官網搶閘推出會員7折，要各位在官網先登記再給你7折優惠碼，再享優惠碼。
登入後就會見到會員優惠頁，暫時有171款人氣產品都可享7折，當然都會有Jisoo、寧寧、Kendall Jenner都加持的同款瑜珈、運動服，各位Alo迷要把握時機搶！
Airbrush 高腰 7/8 靴型緊身褲
會員7折：$735；原價：$1,050
Airlift Intrigue 運動內衣
會員7折：$448；原價：$640
Airlift Line Up 高腰 7/8 緊身褲
會員7折：$840；原價：$1,200
Alosoft Heart Throb 運動內衣
會員7折：$504；原價：$720
Accolade 1/4 拉鏈衛衣
會員7折：$875；原價：$1,250
Airbrush 全拉鏈馬甲外套
會員7折：$805；原價：$1,150
Airlift 高腰 7/8 緊身褲
會員7折：$770；原價：$1,100
Alosoft Rapid 半拉鏈套頭衛衣
會員7折：$619.5；原價：$885
Airbrush Better Together 高腰 7/8 緊身褲
會員7折：$770；原價：$1,100
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
超人氣潮牌Ganni勁減低至3折！$481起買到百搭連身裙、針織冷衫 派對必入手小黑裙
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380
其他人也在看
超人氣潮牌Ganni勁減低至3折！$481起買到百搭連身裙、針織冷衫 派對必入手小黑裙
減價季來了！OUTNET 震撼低至3折，當中包括來自丹麥的人氣潮牌 Ganni ，佳節派對必備連身裙低至 $844 已可入手，秋冬必備針織冷衫同樣 $806 起已有交易，超級抵買！網購專員特地為大家精選 Ganni 減價必買推介，不花大錢已能入手名牌時裝！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Nike加價高達18％？加價前手刀搶Karina同款波鞋，大熱薄底鞋款趕快入手
Nike 由新任總裁及執行長 Elliott Hill 統領下，積極革新並扭轉營銷策略，最新的消息指 Nike 將會全面加價，同時減產經典的鞋款保持稀有性，大家想買 Nike 波鞋的話就要趁現在了！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
「Young Forty」變扮年輕的標籤？韓國社群掀「年齡焦慮」熱議，服飾品牌怕40+穿了變魔咒跌價？
在韓國社群平台上，「Young Forty」成為2025年最火熱的網路流行語。它原本是個正面詞彙，象徵「年輕的40歲」，但如今卻演變成年輕世代對中年人「扮年輕」的諷刺標籤，引發世代衝突與熱議。這詞不僅滲透時尚、美妝和生活討論，還成為meme與二次創作的來源，反映韓國高齡化社會的年齡焦慮與文化轉變。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
德國獲得可摧毀敵方無人機的 20 千瓦激光武器
德國獲得可摧毀敵方無人機的 20 千瓦激光武器TechRitual ・ 3 小時前
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減
Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
遭批對鍾楚曦無禮！王耀慶主持爆爭議
[NOWnews今日新聞]51歲藝人王耀慶近年轉戰至中國演藝圈發展，幽默風格深受粉絲喜愛，而近日他擔任時尚雜誌ELLE80周年盛典直播活動的主持人。其中在訪問鍾楚曦竟意外爆出爭議，一句「搶…搶…搶著送...今日新聞 娛樂 ・ 12 小時前
雙11優惠2025｜SK-II限時低至半價！皇牌神仙水平近$1,200／人氣面膜官網價6折
想趁換季入手平靚正護膚品？最近Sasa莎莎香港網店推出雙11優惠2025，多款化妝品、護膚品、日用品等都有平，當中貴婦級護膚品牌SK-II更有限時低至半價優惠，不少皇牌產品以超抵價登場，包括最具代表性的「神仙水」及熱賣面膜組合等，對於一直想試SK-II的新用家，抑或想囤貨的忠實用家來講，今次Sasa莎莎雙11優惠絕對是大手入貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 57 分鐘前
Burberry減價低至半價！舒華同款Bridle手袋低至$6,950 / 經典款格仔銀包低至$2,350
趁著雙11優惠2025來臨前，FARFETCH率先推出一輪大減價，不少名牌手袋、波鞋、服飾等都有平，吸引大家提前消費！而英倫品牌Burberry今次亦有份參與FARFETCH的減價清單中，當中多達500款產品限時低至半價優惠，大家最愛的手袋、銀包、外套等統統有份，以人氣復古格仔銀包為例，原價$4,700減至$2,350就買到，減價有點過份！想用抵價入手Burberry產品？絕對不能錯過今次的FARFETCH減價！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
日韓女生都在偷偷練這招！養成「偽體香」的3個關鍵：從肌膚到髮絲都香得剛剛好！
一、從香水開始，用法式疊香打造「乾淨又有個性」的氣息「偽體香」的香味哲學就是絕不張揚，她們追求的是那種彷彿與肌膚融為一體的自然香~而來自法國普羅旺斯的香墅旅程，便是以天然香材與純淨線性香調聞名——沒有濃烈前調，卻在每次呼吸間釋放出柔和韻味，懂香味的女生，都知...styletc ・ 21 小時前
上環美食｜上環新晉居酒屋SIÜ SIÜ重新定義香港清酒文化！送酒必食香脆原條馬友/海膽和牛釜飯/招牌新潟杯裝清酒
一家充滿玩味精神的居酒屋SIÜ SIÜ於上環開業，不只是CENSU CREW團隊的又一力作，更是一個讓人真心交流、舉杯共樂的溫暖空間。SIÜ SIÜ提供CENSU CREW旗下所有餐廳中最豐富的清酒選擇，如招牌新潟杯裝清酒，以及一系列的送酒美食：送酒必食香脆原條馬友、海膽和牛釜飯等，絕不能錯過！Yahoo Food ・ 3 小時前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班人選曝光
[NOWnews今日新聞]坤達本月15日被發現15年前透過閃兵集團偽造體檢結果，以氣胸名義順利逃兵，事跡敗露後，他有可能被代言廠商求償超過千萬元的違約金，而他所主持節目《綜藝玩很大》也將暫時退出，根據...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
天璽．天第2期推15伙招標 首推三房戶｜啟德新盤
新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」第2期，最新上載銷售安排第6號，於下周一(3日)起以招標形式發售共15伙單位；是次招標單位為三至四房間隔，實用面積由787至1,365方呎。 銷售安排第6號涵蓋共15伙，當中包括6伙首度推出的三房單位，位於第1座 (Elite Zone) 的B8單位，實用面積787方呎am730 ・ 18 小時前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 22 分鐘前
【Luna Cake】1日限定 指定芝士蛋糕買1送1（只限30/10）
Luna Cake慶祝15歲生日，於10月30日進行1日限定指定芝士蛋糕買1送1優惠！YAHOO著數 ・ 46 分鐘前
雙11優惠2025｜PUMA官網限時折上折低至33折！$140入手芭蕾休閒鞋/Rosé同款Palermo只需$275
越來越多品牌推出雙11優惠！由大熱女星Rosé代言的運動品牌PUMA推出雙11優惠，由波鞋、T恤、運動褲至運動內衣統統有折，而且買夠3件指定減價item即有額外半價優惠，折上折後最平可減至33折，芭蕾休閒鞋、運動Hoodie低至$140，Rosé同款同款Palermo價錢更創新低，$274.5就買到。PUMA的男女裝鞋款不論是價錢或是款式都非常可口，入手整套運動裝備輕鬆達到折上折優惠，大家快趁雙11優惠期入貨吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【759阿信屋】盤點優惠 會員全場貨品7折（29/10-02/11）
759阿信屋推出盤點優惠，於10月29至11月2日憑會員卡到購物可享全場貨品7折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
法國郵政限量發售「牛角包香味郵票」！加入特色酥皮可口香氣，令寄信都充滿幸福感
「天天寫，封封寫滿六百句的我愛你～」也許這些甜蜜話語，都不及一枚擁有「牛角包香味」的郵票來得可口。說的是法國郵政的新作，最新推出「牛角包香味郵票」，成為搶手貨。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限29/10）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌嬰兒護理系列買2送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 1 週前
雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）
雙11優惠2025，不只淘寶與京東，名牌網都在熱烈加入優11優惠戰團，名牌手袋、家品電器、運動服飾、酒店staycation等通通有折！Yahoo!編輯部今年繼續為大家整合所有雙11優惠網購攻略，務求大家可以最方便、最抵價買到心水item，在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前