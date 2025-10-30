Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Alo Yoga官網減價7折！Black Friday早鳥優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服

近年人氣急升的Alo Yoga，官網推出Black Friday會員7折優惠，要進去官網，登記成為會員，才會有優惠碼喔！快手搶Alo Yoga Black Friday早鳥優惠碼，入手明星、KOL都在穿的超人氣瑜珈服、運動服！

將踏入11月，在聖誕前夕，很多網站都在推出雙11、Black Friday優惠。Alo Yoga官網搶閘推出會員7折，要各位在官網先登記再給你7折優惠碼，再享優惠碼。

就算有Code都要登入會員才可享用，所以都會建議大家登記會員。

登入後就會見到會員優惠頁，暫時有171款人氣產品都可享7折，當然都會有Jisoo、寧寧、Kendall Jenner都加持的同款瑜珈、運動服，各位Alo迷要把握時機搶！

Alo官網會員7折減價頁

Airbrush 高腰 7/8 靴型緊身褲

會員7折：$735；原價：$1,050

Airlift Intrigue 運動內衣

會員7折：$448；原價：$640

Airlift Line Up 高腰 7/8 緊身褲

會員7折：$840；原價：$1,200

Alosoft Heart Throb 運動內衣

會員7折：$504；原價：$720

Accolade 1/4 拉鏈衛衣

會員7折：$875；原價：$1,250

Airbrush 全拉鏈馬甲外套

會員7折：$805；原價：$1,150

Airlift 高腰 7/8 緊身褲

會員7折：$770；原價：$1,100

Alosoft Rapid 半拉鏈套頭衛衣

會員7折：$619.5；原價：$885

Airbrush Better Together 高腰 7/8 緊身褲

會員7折：$770；原價：$1,100

