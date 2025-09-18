施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
Alo Yoga手袋索價兩萬蚊？價錢媲美LV Speedy，這款運動品牌頂級牛皮手袋系列有市場嗎？
Alo Yoga 最新推出的手袋系列，定價竟高達兩萬媲美 LV！ALO 近年走勢強勁，找來 Kendall & Kylie 姊妹代言，更邀來 BLACKPINK Jisoo 擔任品牌大使，2024 年更被指「重創」Lululemon，成為新世代最喜愛的瑜伽服飾品牌之一。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Alo Yoga推出奢華手袋系列 定價兩萬引全網關注
最近 Alo Yoga 極具野心地推出「奢華手袋系列」，系列共 4 款意大利佛羅倫斯工匠手工打造的真皮手袋，採用頂級牛皮打造，請來超模 Amelia Gray、Candice Swanepoel 及 Daiane Sodre 拍攝造型照，手袋主打旅行、上班、運動多場合多用途，希望打開「高級瑜伽時裝」的新市場。
Katie Holmes 同款波士頓包 叫價 $3,600 美金比 LV Speedy 更貴
當中最高討論的就是 Katie Holmes 同款 Voyage Duffle 波士頓包，叫價達 $3,600 美金（約港幣 $28,005），價值比近似款式 LV Speedy 約 $27,000 的價位有過之而無不及，引起時尚界的高度關注。
4 款手袋亦主打大容量的低調奢華 Gym Bag 款式，包括 $2,300 美金（約港幣 $17,892）的麂皮 Tranquility Tote Bag、$3,200 美金 （約港幣 $24,894）的 Odyseey 保齡球包，以及 $2,000 （約港幣 $15,559）的水桶包。手袋飾以新世代十分喜愛的「正能量水晶掛飾」，直接攻陷 Gen Z 女生。
市場明顯導向喜愛 Athleisure 的新世代，經典款式用上多年亦不過時，具有挑戰 The Row 簡約時尚風格的野心。大家又會對叫價 $28,005 的 Gym Bag 動心嗎？Alo Yoga 又真的能憑此手袋系列殺出新血路嗎？大家亦非常期待！
ALO Daily Voyage
價錢：$28,005
ALO Tranquility Tote
價錢：$17,892
ALO Odyssey
價錢： $24,894
ALO Balance Bucket
價錢： $15,559
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
Coach超人氣大手袋Brooklyn Hobo有新款！品牌大使Elle Fanning在秋冬廣告大片加持了
其他人也在看
全球網友認證！2025年秋季超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉完整清單公布！
1. 零死角遮瑕神器：KAIBEAUTY 裸妝肌密遮瑕膏KAIBEAUTY「裸妝肌密遮瑕膏」 在 9/10 全新升級上市！這次由小凱老師親自監製，最大亮點是 新增3款專為亞洲膚色量身打造的新色號：CN0 杏仁膚：帶粉感的冷色基調，提亮氣色不顯灰。N1 ...styletc ・ 6 小時前
國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園
2025年國慶煙花匯演將於10月1日8pm開始，時長23分鐘，預計在當晚8時23分結束。Yahoo Travel整合了8大免費觀賞煙花地點，方便大家相約親朋好友外出湊湊熱鬧，好去處包括尖沙咀海濱長廊、中環海濱長廊及添馬公園等，預計當日將聚集大批市民賞煙花，加上多區實施封路交通安排，記得預早去霸定位啦！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
《港樓》元朗翹翠峰兩房戶510萬沽 16年單位升值約1.2倍
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，減息後元朗區暫錄得2宗二手買賣成交，包括翹翠峰6座中層A室，實用面積580平方呎，兩房間隔，叫價515萬元，減價5萬元，以510萬元成交，實用呎價8,793元。 王勤學表示，買家為上車客，見減息有助降低置業成本，預計樓價將會逐步回升，愈遲買愈貴，故加快入市決定。原業主於2009年8月以228.8萬元買入單位，持貨約16年，賬面獲利281.2萬元，單位升值約1.2倍。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
平價高級Pedro是小CK外另一選擇嗎？推介小眾靜奢風手袋、鞋款/最平$4XX買到返工手袋
Charles & Keith的姊妹品牌Pedro價格同樣走親民路線，質感更加高級。真皮製作的手袋、鞋款幾百元就能入手，款式偏實用、低調靜奢風，很適合搭配返工服裝，受到不少小資女孩喜愛。Pedro還有很多男士配飾選擇，受眾很廣，各位男士也可以在網站上買到又便宜又時尚的單品。趁現在Pedro沒有那麼大眾化，不會隨時隨地跟別人「撞袋」、「撞鞋」，就搶先入手吧！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
DJI 新款輕量無人機 Mini 5 Pro 配備 1 英寸感應器
由於監管限制，250 克的重量上限非常重要，因此可能不希望或無法使用像 DJI Mavic 4 Pro 這樣更 […]TechRitual ・ 20 小時前
米芝蓮星級總廚主理中餐買一送一！富麗敦海洋公園酒店中菜廳「玉」 人均$250起食法式焗釀響螺/蟹粉小籠包/龍井黑糖茶燻雞
富麗敦海洋公園酒店中菜廳「玉」，主打延綿不絕的山海景致，更有一系列的美食，絕對值得打卡。今次餐廳推出套餐買一送一，「玉」饗精選晚宴及「玉」饌精選午宴，人均只需$250起晚宴即可享受法式焗釀響螺、蟹粉小籠包 、脆皮素鵝；而午宴亦有選珍珠鮑魚燒 、肉骨茶小籠包 、羊肚菌松露素菜餃等，記得即上Klook搶購如此抵食的中餐！Yahoo Food ・ 1 天前
換季身體特別不舒服？中醫點名4大元凶，教你3招調養緩解不適
換季時節，很多人會出現 皮膚乾癢、過敏、鼻塞流涕、眼睛紅癢 等狀況，中醫角度認為與「外感風邪」與「臟腑失調」有關，尤其是肺、脾與肝，三臟最受影響。姊妹淘 ・ 6 小時前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸
美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。鉅亨網 ・ 1 天前
泰國爆紅吐舌旺星人有新夥伴，「吐舌貓星人」登場！有貓鬍小細節，可愛到想捏一下
還記得在4月時，網上有顆可愛的「吐舌狗狗掛飾」爆紅，現在這個來自泰國的品牌推出新品，「吐舌貓貓掛飾」，可愛的模樣令人很搶購！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
秋冬最夯「甜酷系小物」！OPI棕色美甲、SPORT b.恐龍悠遊卡、MCM狗狗香水、DOLCE&GABBANA咖啡唇油...時髦女孩必收清單曝光
指尖玩叛逆：OPI「超美甲狀態系列」美甲圈吹起 90 年代復古旋風，OPI也趁勢發表「What’s Your Mani-tube超美甲狀態系列」，靈感取材自grunge搖滾、街頭嘻哈與運動辣妹文化，共推出24 款色號，從混濁濃厚的灰色、巧克力色，到Y2K的綠色、橘色等，這次不只是單色美甲，而是更強...styletc ・ 7 小時前
【百佳】網店至抵星期三 DASH 零卡有氣泉水 $60/4罐（只限17/09）
百佳網店推出星期三限時閃購優惠，NATURE'S PATH 有機朱古力味脆波/ 南瓜亞麻穀物/ 有機脆米早餐 $37.9/盒、DASH 零卡有氣泉水 330毫升 $60/4罐、雅樂思夾心牛油茶餅/ 牛奶竹芋餅/ 手指餅乾 250克 $29/包、心相印 SANRIO濕廁紙80片 x 3包裝 $45/袋！YAHOO著數 ・ 1 天前
Clockenflap 2025｜第二輪演出名單公布：Vaundy也加入了，12.5-7一連3日駕臨中環海濱
Clockenflap 2025第二輪演出名單公布！作為香港年度音樂盛事，今年日期會在12月5-7日，一連3日在中環海濱舉行。一如以往，完整演出名單尚未公布，官方會逐點逐點發布演出單位，引起各位樂迷的關注。第二輪演出單位有日本超人氣的多元藝術家兼唱作人Vaundy，各位準備好搶購Clockenflap門票嗎？Yahoo Style HK ・ 9 小時前
23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？
「財閥千金」的香水櫃向來是品味的縮影，這次有「韓國最強財閥偶像」之稱的 ALLDAY PROJECT 成員 Annie，近日在節目《全知干預視角》中曝光了私藏香水清單。每一瓶都飄着「高級感」，想偷師千金風格，這些同款香調絕對要收！Yahoo Style HK ・ 1 天前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 6 小時前