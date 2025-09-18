焦點

施政報告懶人包｜租者置其屋冇影　居屋綠表比例增至 5 成

Alo Yoga手袋索價兩萬蚊？價錢媲美LV Speedy，這款運動品牌頂級牛皮手袋系列有市場嗎？

Alo Yoga 最新推出的手袋系列，定價竟高達兩萬媲美 LV！ALO 近年走勢強勁，找來 Kendall & Kylie 姊妹代言，更邀來 BLACKPINK Jisoo 擔任品牌大使，2024 年更被指「重創」Lululemon，成為新世代最喜愛的瑜伽服飾品牌之一。

Alo Yoga推出奢華手袋系列 定價兩萬引全網關注

最近 Alo Yoga 極具野心地推出「奢華手袋系列」，系列共 4 款意大利佛羅倫斯工匠手工打造的真皮手袋，採用頂級牛皮打造，請來超模 Amelia Gray、Candice Swanepoel 及 Daiane Sodre 拍攝造型照，手袋主打旅行、上班、運動多場合多用途，希望打開「高級瑜伽時裝」的新市場。

Katie Holmes 同款波士頓包 叫價 $3,600 美金比 LV Speedy 更貴

當中最高討論的就是 Katie Holmes 同款 Voyage Duffle 波士頓包，叫價達 $3,600 美金（約港幣 $28,005），價值比近似款式 LV Speedy 約 $27,000 的價位有過之而無不及，引起時尚界的高度關注。

4 款手袋亦主打大容量的低調奢華 Gym Bag 款式，包括 $2,300 美金（約港幣 $17,892）的麂皮 Tranquility Tote Bag、$3,200 美金 （約港幣 $24,894）的 Odyseey 保齡球包，以及 $2,000 （約港幣 $15,559）的水桶包。手袋飾以新世代十分喜愛的「正能量水晶掛飾」，直接攻陷 Gen Z 女生。

市場明顯導向喜愛 Athleisure 的新世代，經典款式用上多年亦不過時，具有挑戰 The Row 簡約時尚風格的野心。大家又會對叫價 $28,005 的 Gym Bag 動心嗎？Alo Yoga 又真的能憑此手袋系列殺出新血路嗎？大家亦非常期待！

ALO Daily Voyage

價錢：$28,005

按此購買

ALO Tranquility Tote

價錢：$17,892

按此購買

ALO Odyssey

價錢： $24,894

按此購買

ALO Balance Bucket

價錢： $15,559

按此購買

Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

