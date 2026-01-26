Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Alo Yoga傳香港開店？疑接手Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea舖位，隨時成為Lululemon勁敵

Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea店於1月25日正式結業，隨即已經傳來新舖由Alo Yoga接手。這個於2007年創立於美國洛杉磯的高端瑜伽服飾品牌，外國一線名人Kendall Jenner、亞洲區有BLACKPINK Jisoo以及BTS Jin也是代言人之一，也是「瑜珈界愛馬仕」Lululemon的強勁對手。如果Alo Yoga真的在香港開店，一眾Alo迷就可以親臨店舖試衫！

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

近日小紅書就傳來Alo Yoga將會在香港插旗，並選址在尖沙咀K11 Musea橫跨兩層的海景舖位。而在求職平台裡，Alo Yoga也有貼出招聘香港地區的職位廣告，令消息更令人期待。不過，Fortnum & Mason就剛剛離開，現在還有待舖位圍板及官方公布。

（Getty Images）

Alo Yoga是什麼呢？品牌在2007年，由Marco DeGeorge和Danny Harris在美國LA成立，品牌名字由Air、Land、Ocean的第一個字母組成，主打「Studio to Street」的型格運動及瑜珈服裝。早幾年已經見Kendall Jenner、Gigi Hadid這些一線歐美名人在穿，近年發展至邀來BLACKPINK Jisoo來加持，打入亞洲區市場。亦由原本主攻女性市場，再到發展男性市場，邀來BTS Jin做代言，令受眾更廣。

（Getty Images）

Alo Yoga不只瑜珈服吸引，其運動風的時裝也是很多時尚KOL都會穿，近期大熱的Quarter Zip，在IG曝光率相當高，很多碼數都斷。此外，Sunset Sneakers也是歐美時尚KOL「人腳一對」的熱賣鞋款，更與Jisoo做聯名，首波推出的粉紅色都賣完了，第二輪出的奶茶色也很暢銷。如果Alo Yoga確是會在香港開店的話，一眾Alo迷相信都非常雀躍想去店舖試身！

本身也有在K11 Musea開設店舖的Lululemon，如果Alo Yoga開店的話，隨時面臨競爭。不過，兩大品牌的服裝與定位都有不同，服飾各自都有皇牌款，而且Lululemon的袋子越出越出色，作為消費者就有更多購物選擇。

Accolade 1/4 Zip Pullover $1,250

SHOP NOW

Accolade 1/4 Zip Pullover $1,250

ALO Sunset Sneaker $1,850

SHOP NOW

ALO Sunset Sneaker $1,850

Airbrush Heart Throb Bra $725

SHOP NOW

Airbrush Heart Throb Bra $725

Suit Up 長褲（標準長度） $1,250

SHOP NOW

Suit Up 長褲（標準長度） $1,250

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Sephora與Olive Young強勢合作！韓系彩妝、護膚品全球同步上架，美妝迷準備好課金未？

高允貞《愛情怎麼翻譯？》Chanel穿搭太美！3套「人間香奈兒」穿搭：「小香風外套」這樣穿出車茂熙女主氣場

Alex Honnold戴Rolex爬台北101？「徒手獨攀版」勞力士廣告意外掀話題，網民：要漲價了