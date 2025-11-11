最後一天！lululemon男裝低至3折
Lisa加持ALOHAS德訓鞋75折！雙11別只買Samba，「平替Miu Miu x NB」西班牙靚鞋$1,2XX搶回家｜雙11優惠2025
來自西班牙的獨立鞋履品牌 ALOHAS 近年迅速走紅，其德訓鞋（German Trainer）系列憑藉簡約設計與高質感用料，成為時尚界的新寵。
ALOHAS是來自西班牙巴塞隆納的小眾手工鞋履品牌，憑藉高質感德訓鞋與可持續製鞋理念，在歐美及亞洲時尚圈迅速爆紅，成為近年最受矚目的新銳鞋履品牌之一。其中德訓鞋（German Trainer）系列外型俐落、百搭易襯，為喜愛低調時尚的消費者提供了Samba以外的理想選擇，連BLACKPINK Lisa也曾經在演唱會中穿上「TB.490」。不過ALOHAS西班牙官網寄送香港較為不便，目前Farfetch推出限時75折優惠，並提供直送香港服務，入手更為便利，絕對是入手小眾精品的好時機。
FARFETCH雙11優惠詳情：
日期：即日起至11月13日6am
優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折
運費：購物滿$3,000免運費
有個性又不易撞款 10年間擁有亮眼成績
ALOHAS創立於2015年，最初以涼鞋起家，後來逐步拓展至靴款、芭蕾鞋、德訓鞋等多元鞋履。品牌主打「按需生產」與「可持續時尚」，所有鞋款皆由西班牙和葡萄牙工匠手工製作，並採用素皮革、環保皮革等天然材質，減少浪費與碳足跡。品牌設計風格融合法式簡約與西班牙色彩美學，擅長運用莫蘭迪色系、低飽和色調與療癒配色，打造出既有個性又不易撞款的時尚鞋履。ALOHAS以「小眾但不冷門」的定位，成功在全球時尚圈建立口碑，尤其在法國、西班牙與香港等地銷售表現亮眼。
多款TB.490鞋款低至75折 最平$10,XX入手
人氣款式「TB.490」復古風格濃厚，搭配牛仔褲或寬褲展現率性魅力；啡免麂皮波鞋更是「平替Miu Miu x New Balance」，一對Miu Miu聯名款都要九千幾近萬元，現在ALOHAS有折千三埋單有找。
而芭蕾鞋系列設計簡約，融入法式優雅元素，適合日常通勤或學院風造型，甜美又不失質感。ALOHAS以獨特設計語言與可持續製鞋理念，成功打入全球時尚市場，成為追求品味與個性穿搭者的首選品牌。現在Farfetch推出限時雙11優惠，多款ALOHAS鞋款均享有75折，並提供直送香港服務，喜歡小眾時尚的您一定不能錯過！
TB.490 運動鞋（咖啡色）
75折價：$1,109；
原價：$1,478
TB.490 麂皮短筒運動鞋（森林綠色）
75折價：$1,206；
原價：$1,402
ALOHAS suede sneakers
75折價：$1,290；
原價：$1,720
Lorain 平底鞋
75折價：$1,206；
原價：$1,608
麂皮拼接運動鞋
75折價：$1,284；
原價：$1,711
Anne 芭蕾平底鞋
75折價：$1,206；
原價：$1,608
鏤空皮質芭蕾平底鞋
75折價：$1,273；
原價：$1,697
Rosalind 芭蕾平底鞋
75折價：$1,120；
原價：$1,493
TB.490 Club運動鞋
75折價：$1,148；
原價：$1,530
相關文章：Jennie加持Chloé減價低至32折！鞋款震撼減低至$2,4XX、超人氣Kerala 25手袋折後$7,XXX｜雙11優惠2025
