Alphabet年營收首突破4000億美元 拚加倍投資AI

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
白銀又遭資金撤離重擊 亞洲盤週四暴跌逾16% 反彈行情瞬間蒸發
銀價週四 (5 日) 在亞洲交易時段重挫，拖累整體貴金屬市場走弱，先前短暫反彈幾乎遭到完全抹去。現貨白銀一度暴跌 16.7%，跌至每盎司 73.5565 美元，重新逼近上週市場劇烈拋售後觸及的低點；3 月交割白銀期貨也大跌逾 10%，至每盎司 73.383 美元。市場人士指出，本輪跌勢主要發生於亞洲盤時段，並伴隨美元小幅走強，使以美元計價的貴金屬承受額外壓力。
黃金白銀暴跌崩跌非意外？避險基金早已撤退、資金轉向「這裡」
黃金與白銀自歷史高點重挫，引發市場震撼，但 CFTC 數據顯示，避險基金早已提前撤離貴金屬市場。盛寶銀行指出，資金正轉向原油等能源資產，白銀多頭部位更跌至兩年低點。分析師警告，這波修正對追逐動能與 FOMO 的投資人是一
美股日誌｜ 三大指數回軟 金價創08年以來單日最大升幅
美國政府部分停擺接近結束，投資者消化一輪以科技股為主的業績公布後，美國三大指數皆回軟，其中納指下跌幅度最大，軟件股受壓較大， 已公布季績的微軟及Meta跌幅均超過2%；軟件作為服務（SaaS）以往是焦點，惟市場擔憂AI帶來行業末日，紛紛沽售相關股票。 貴金屬價格如坐過山車，黃金上周五錄得 43 年來最大單日跌幅後，星期二上升逾6%，創2008年以來最大單日升幅。
中大醫院去年度虧損約 1.85 億元 院方無要求延遲還款 盧寵茂：不排除任何解決方案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府向中大醫院批出 40 億 3,300 萬元貸款，首次還款日期已順延至 2028 年。醫務衞生局局長盧寵茂今日（4 日）在立法會書面回覆表示，中大醫院在 24/25 財政年度全年虧損約 1 億 8,500 萬元，局方至今未收到院方再延遲還款要求，但若醫院營運及財政出現結構性問題，政府不排除任何可能的解決方案。
《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股及中資股焦點股名單(Focus List)，剔出長江電力(600900.SH)，同時納入中鋁(601600.SH)： 股份│股價較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│3.3% 中鋁(601600.SH)│-1.9% 寧德時代(300750.SZ)│43.3% 映恩生物-B(09606.HK)│46.4% 樂鑫科技(688018.SH)│29.1% 港交所(00388.HK)│14.5% 香港電訊—SS(06823.HK)│11.3% 國電南瑞(600406.SH)│5.5% 中國平安(02318.HK)│21.6% 匯川技術(300124.SZ)│25.2% 中材科技(002080.SZ)│15.7% 春秋航空(601021.SH)│11.5% 舜宇光學(02382.HK)│43.3% 騰訊(00700.HK)│18.3% 紫金礦業(02899.HK)│28% (wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
「大空頭」巴裡警告比特幣價格暴跌可能引發連鎖反應
【彭博】— 因電影《大空頭》而聞名的基金經理邁克爾·巴裡警告說，比特幣價格的暴跌可能會加劇成自我強化的「死亡螺旋」，對過去一年囤積比特幣的公司造成持久損害。
內地最大四隻實金ETF錄史上最大單日走資近10億美元
隨著黃金價格從歷史高點急劇回落，投資者信心受到動搖，內地主要黃金ETF遭遇有史以來最大的單日資金流出，合計近10億美元。
「拋售美國」進行式？資金正湧向歐洲
《彭博》周三 (4 日) 報導，「歐洲清算銀行」(Euroclear) 執行長烏爾班 (Valerie Urbain) 表示，隨著美國總統川普政策引發市場波動，全球投資人正逐步將資金轉向歐洲資產，降低對美國市場的曝險。
憂AI帶來行業末日 華爾街不問價格甩賣軟件股
【彭博】— 華爾街對軟件板塊的懷疑已有一段時間，但最近市場情緒從「看空」升級到近乎「末日論」的程度，交易員正在拋售整個行業的公司股票，原因是對人工智能可能對行業帶來顛覆性衝擊的擔憂不斷累積。
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。
拉闊投資│中央組合拳防止「瘋牛」（小勇哥）
BI分析師預測，國家隊可能持續令股市降溫，ETF持倉規模將縮減1,000至2,000億美元。這個罕有的大規模減持，正釋放出中央積極壓制市場過熱、防止「瘋牛」的信號。
美股日誌｜ 避險情緒濃 蘋果逆市升變資金避風港
美國股市周三避險情緒濃，道指微升0.4%，資金由科技股轉炒較具防守性的藍籌股。標普500指數下跌約 0.5%；納斯達克指數下跌超過 1.5%，是連續兩日下跌，每日皆跌逾1%。
押注黃金大賺30億美元後 一位中國交易員大舉沽空白銀
【彭博】— 因押中金價創紀錄上漲而名聲大噪的一位中國億萬富翁交易員，如今把目光投向了白銀的急速飆升，並持有目前價值近3億美元的空倉。
比特幣跌落7.3萬美元 美財長稱政府無權要求銀行紓困加密貨幣
據《Yahoo Finance》報導，比特幣周三 (4 日) 下跌 2%，至約 73,000 美元。此前，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，美國政府不會對加密貨幣提供紓困。
富達國際：看好黃金前景 金價回調5%可再買入
富達國際投資組合經理George Efstathopoulos表示，在金價遭遇40年來最大跌幅前數日已將黃金佔資產組合的比例從約5%削減至約3%，但強調若金價再回調5%或7%，會再重新買入，因市場很多泡沫已經消退，中期結構性因素已經非常成熟，相信金價將會繼續上漲。 Efstathopoulos表示，推動黃金價格創下歷史新高的因素仍然存在，例如通脹依然居高不下，以及美元疲弱。同時，各國央行大規模購買黃金以及投資者減少對美國資產的投資亦是有利因素之一。 今日(4日)現貨金重回5,000美元大關，現漲2.42%至每安士5,066.52美元，但仍較1月29日創下的5,595.47美元歷史新高下跌近一成。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
投資者恐慌 PayPal 股價單日挫20% 分析師唱反調：看長線執平貨
PayPal 股價急挫，引發投資者恐慌拋售，但有分析師指出，公司強勁自由現金流及回購計劃，或令短期跌勢反成長線入市訊號。
港股通騰訊淨流入22.31億港元
北水南向淨流入騰訊(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK)及小米集團(01810.HK)，分別達22.31億港元、11.71億港元及7.66億港元。 北水南向淨流出中芯(00981.HK)，達7.07億港元。 港股通(滬)最高資金淨流入活躍股份為騰訊(00700.HK)20.66億港元，而最高資金淨流出股份為中芯(00981.HK)2.76億港元。 港股通(深)最高資金淨流入活躍股份為南方恆生科技(03033.HK)11.23億港元，而最高資金淨流出股份為中芯(00981.HK)4.31億港元。 全日南向合計淨流出0港元，總成交額為1,140.75億元，佔大市成交額39.97%。 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
金宣虎為逃稅爭議道歉 已補繳漏稅注銷個人公司
早前憑韓劇《愛情怎麼翻譯？》人氣再飆升的韓星金宣虎，日前爆出逃稅爭議後，他所屬的Fantagio事務所第二度發聲明，回應金宣虎被指疑透過開設個人公司逃稅一事，聲明指他於2024年1月為演藝活動及話劇開設個人公司，並在去年2月與Fantagio簽訂新合約之前，相關活動均通過該公司進行結算，但金宣虎意識到該公司運營可能存在問題，便已決定中止運營，最近一年多也未有通過該公司進行任何活動。Fantagio強調與金宣虎之間的合約及所有演藝活動，均與金宣虎之前開設的個人公司沒任何關係，又表示自去年2月至今，對於金宣虎演藝活動所有結算金額，均是直接支付給演員本人。
投資博客｜2026年投資板塊大點評｜尤靖湧
去年中國股市走勢亮麗，而筆者所管理的投資組合亦未有辜負所託，年內回報跑贏基準指數。 領先的因素主要歸功於個股選...
【專家分析】軟件股價崩「幕後推手」係...
【Now財經台】軟件股今輪出現全球性暴跌，市場解讀為係行業一次估值大重估，標普軟件及服務指數已落到2025年4月低位，預測市盈率(PE)唔夠23倍，係2023年以來最低水平，如果同去年底嘅32倍比較，已調整咗近30%，背後涉及咩因素？鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍指，主要係流動性變得緊張，若美國聯儲局下任主席沃什(Kevin Warsh)執行針對通脹及強美元政策，美元流動性將會更緊，令近期吸引較多流動性嘅資產出現盈利下跌危機，例如近期一度插水嘅黃金及白銀，科技股亦係其中之一。Alan續指，雖然唔少近期出咗業績嘅科技股盈利大升，但呢啲公司未來2至3年嘅人工智能(AI)投資，普遍相當於過去2至3倍，會令市場擔心收益及開支無法達至平衡，繼而拖低估值，加上市場過去一直在透支減息紅利，如果聯儲局未來嘅貨幣政策唔係持續減息，市場將冇辦法支持科技股向上。