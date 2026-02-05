Alphabet年營收首突破4000億美元 拚加倍投資AI

富達國際投資組合經理George Efstathopoulos表示，在金價遭遇40年來最大跌幅前數日已將黃金佔資產組合的比例從約5%削減至約3%，但強調若金價再回調5%或7%，會再重新買入，因市場很多泡沫已經消退，中期結構性因素已經非常成熟，相信金價將會繼續上漲。 Efstathopoulos表示，推動黃金價格創下歷史新高的因素仍然存在，例如通脹依然居高不下，以及美元疲弱。同時，各國央行大規模購買黃金以及投資者減少對美國資產的投資亦是有利因素之一。 今日(4日)現貨金重回5,000美元大關，現漲2.42%至每安士5,066.52美元，但仍較1月29日創下的5,595.47美元歷史新高下跌近一成。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前