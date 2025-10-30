五線譜編織動人故事 專訪音樂劇作曲家高世章
Alphabet首度單季營收破1000億美元
（法新社舊金山29日電） Google母公司 Alphabet今天公布有史以來首度單季營收突破1000億美元，主要受惠於核心搜尋業務的強勁成長，以及在人工智慧推動下快速擴張的雲端部門。
Alphabet第3季營收達1023億美元，年增16%，超出分析師預期，寫下1998年佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）創立公司以來的重大里程碑。
執行長皮查伊（Sundar Pichai）在聲明中表示：「Alphabet本季表現出色，我們所有主要業務皆實現兩位數成長。」
淨利飆升33%至350億美元，Alphabet指出，能充分利用正重塑科技業的人工智慧浪潮，是業績大增的關鍵。
Google的核心搜尋與廣告業務仍是主要收入來源，本季營收566億美元，較去年同期的494億美元明顯成長。YouTube廣告收入同樣亮眼，從89億美元增至103億美元。
不過，最受矚目的仍是Google Cloud，營收大增34%至 152億美元。這個與亞馬遜旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）和微軟公司（Microsoft）Azure競爭的雲端部門，已成為Alphabet的關鍵成長引擎。
皮查伊指出，公司在人工智慧上的積極布局「正在帶來強勁動能，我們的產品推陳出新、速度驚人」，並強調 Google搜尋導入AI功能與Gemini AI模型的全球擴展。
儘管市場上出現對「AI泡沫」的疑慮，Alphabet仍持續擴大投資。
Alphabet將2025年資本支出預測再度上調至910億至930億美元，顯示其在資料中心與AI基礎設施上的積極布局。
Alphabet在2024年的資本支出為525億美元，今年已3度調高支出預測。
消息公布後，Alphabet股價在盤後交易上漲6%。
其他人也在看
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了
儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)鉅亨網 ・ 21 小時前
滙控末息起碼3.05元 大行看法更樂觀
滙控（0005.HK）把今年核心有形股本回報率（RoTE）指引，提升至15%或更高水平，以現時每股有形資產淨值（TNAV）9.22美元計算，即全年每股回報最少為1.383美元（假設為15%），如果股息比率為50%，每股派息可達0.6915美元（約5.3937港元）；扣除首三季已宣派的0.3美元季度息，即末期息最少為0.3915美元（約3.0537港元），按年增8.75%，大行看法更為進取。信報財經新聞 ・ 1 天前
美減息0.25厘 12月起停縮表
美國就業市場疲弱的憂慮揮之不去，加上最新通脹數據較預期溫和，聯儲局一連兩日議息後，本港時間周四凌晨2時宣布把聯邦基金利率目標區間調低0.25厘，降到介乎3.75厘至4厘，為今年第二度減息，符合市場預期。當局並宣布由12月起結束量化緊縮（QT），即停止縮減資產負債表，時間較聯儲局主席鮑威爾早前所暗示提早。議息結果出爐後，美股道指升幅收窄，漲149點。信報財經新聞 ・ 13 小時前
信心崩盤！外資加速逃離印度股市 今年來已撤資170億美元
外資今年以來已從印度股市撤出超過 170 億美元的資金，使印度成為亞洲外國投資組合資金流出情況最嚴重的市場。這一數字不僅創下多年來新低，更與 2023 年淨流入 200 億美元的榮景形成鮮明對比，凸顯全球資本對印度市場信心的急劇轉變。 伊拉拉資本發布的報告指出，全球投資者正以驚鉅亨網 ・ 1 天前
外資集體喊漲！小摩：港股成亞太最便宜市場 漲勢延續到2026年
香港股市今 (29) 日因重陽節假期休市，先前連續多日走高的港股近日出現小幅調整，但外資機構對後市仍保持一致樂觀，認為估值吸引力與多重基本面利好將支撐漲勢延續。 根據摩根大通 (下稱小摩)(鉅亨網 ・ 1 天前
財經｜跟隨美國減息步伐 金管局下調基本利率至4.25厘
美國聯儲局宣布減息0.25厘，聯邦基金指標利率降低至3.75厘至4厘區間後，香港金管局亦下調基本利率至4.25厘，即時生效。 金管局指出，基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及一個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。Fortune Insight ・ 7 小時前
「每季派息股」逐隻捉！港股市場罕見 「食息一族」最愛
全球地緣政治動盪、經濟不穩定，投資者爭相尋找安穩的投資工具避險。以往大家尋找穩定派息的收息股作為資金避難所，一年派息四次的每季派息股非常罕有，更是「食息一族」的最愛。到底港股市場有幾多隻每季派息的股份可以選擇？本文就和大家一齊探討一下！Yahoo財經 ・ 5 小時前
調查：市場參與者預期金價大幅上調 明年上看近5000美元
在 2025 年倫敦金銀市場協會 (LBMA) 全球貴金屬會議上，市場參與者普遍承認，在過去兩年顯著低估黃金潛力後，目前正處於「追趕」狀態。根據會議情緒，代表們預計，到明年此時，金價有望挑戰接近每盎司 5000 美元。鉅亨網 ・ 1 天前
【基金人語】中國經濟關鍵 打好慢牛根基
當亞洲多地股市相繼創歷史新高，日經指數重返榮光、印度與台灣股市屢創頂點之際，中國市場卻仍在築底。投資者不免問：中國何時能走出陰霾？事實上，一場「慢牛」已在醞釀，不同於爆發式「蠻牛」，這是一個以政策穩、產業升級與信心重建為基礎的長線牛市。 然而，這場慢牛能否成真，除了內部改革與結構調整，亦必須面對外部挑戰，包括美國政策轉向、地緣衝突等，這些都可能意外地成為中國再出發的契機。 美遏華政策如雙刃劍 美國在科技與金融層面對中國持續設限，例如晶片禁令、投資審查及供應鏈「去中國化」。短期內這些政策無疑為中國經濟及資本市場帶來壓力，長遠而言卻迫使中國企業加速自主創新、降低對外依賴，從而孕育出內生式增長。 另一方面，美國的貨幣與財政政策亦影響全球資金流向。若美國減息周期啟動，美元回軟，資金自然會尋求估值較低的新興市場，A股與港股便有望受惠。 A股代表內需經濟與產業升級，港股則是外資觀察中國的重要窗口。過去港股受美息高企、地緣不穩及內地信心不足拖累，但現時估值極具吸引力，許多中資龍頭股市盈率僅為海外同業的一半。若中國經濟穩中向上、人民幣滙率企穩、外資重新配置亞洲資產，港股將有條件重拾國際投資者信任。中長信報財經新聞 ・ 13 小時前
滙豐下調港元最優惠利率12.5點子 年利率降至5%
香港上海滙豐銀行宣布，由周五(31日)起，下調港元最優惠利率12.5點子，年利率由5.125%調低至5.00%。滙豐對上一次於9月19日調整港元最優惠利率，當時減息12.5點子。AASTOCKS ・ 4 小時前
AI造富 全球前十富豪身家飆逾5千億美元
AI 熱潮持續推高全球超級富豪財富，根據彭博億萬富翁指數，今年全球前十大富豪合計新增財富達 5230 億美元，遠超過萬事達、埃克森美孚或 Netflix 任何一家市值，而此三家美國企業市值介於 4600 億至 5200 億美元。鉅亨網 ・ 1 天前
美股日誌｜標指道指轉跌 12月減息突現變數
美股先升後回，美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，下次在12月的會議不一定會減息，是市場意料之外，標普500指數和道瓊斯指數倒跌收市，納斯達克指數亦一度見紅，有重磅科技股支持才收升。Yahoo財經 ・ 10 小時前
金價摔到三周新低！美中關係轉暖 投資人不抱金了？
根據《路透》周二 (28 日) 報導，國際金價當日大跌逾 2%，觸及三周低點，主因市場對美中貿易緊張關係趨緩抱持樂觀態度，風險偏好回升，削弱投資人對黃金等避險資產的需求，同時市場矚目美國聯準會 (Fed) 本周的利率決策。鉅亨網 ・ 1 天前
「貶值交易」席捲全球 黃金見頂未? 憂各國財赤失控 沽債滙買貴金屬避險
金融市場近期出現「貶值交易」（debasement trade）現象，投資者因為擔心各國政府預算赤字失控，於是拋售相關主權債券和貨幣，而貴金屬和另類資產正得益於這個趨勢，當中黃金暫時成為最大贏家，即使近期衝上高位後出現整固，今年仍累漲逾50%。信報財經新聞 ・ 12 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 小時前
日美5500億美元投資基金細節曝光 誰出手？哪些領域沾光？
日本公佈了對美國投資 5,500 億美元的潛在項目清單，披露了有意投資的日本企業名單，包括軟銀、西屋電氣及東芝，每間企業的投資規模從 3.5 億美元到 1,000 億美元不等，涵蓋能源、AI 及關鍵礦產等領域。 這份說明書發布幾個小時之前，美國總統川普 28 日盛讚了美國與日本鉅亨網 ・ 1 天前
CFO財報解密│價值投資者重視長期股息紀錄有因（Benny）
如果一直都冇現金股息分派，就變咗投資者只有出售股票呢一個方法先至可以真正實現股票投資回報。但如果持續長期穩定派息，股東既可以持續持有股票，等待長期資本增值嘅同時，中間亦都可以持續穩定實現現金回報。對於整體投資嘅靈活性就會更加提高。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
《績後》一文綜合大行於滙控(00005.HK)公布季績後最新目標價及觀點
滙豐控股(00005.HK)本周二(28日)中午公布第三季業績，股價在周二全日升4.4%，今早(30日)再升近1.8%報108.5元。美銀證券指滙控第三季業績強勁，按替代表現衡量指標的不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤達高市場同業原預期9%，主受收入強勁所帶動，中淨利息收入及非利息收入各佔一半。非利息收入方面，財富業務是主要增長動力，按年升29%。成本控制亦符合預期，資產減值大致穩定，包括香港商業地產相關減值。考慮到市場預期美國明年將有約五次減息，上行及下行風險大致平衡，該行維持滙控「中性」評級，目標價由117.20港元上調至121港元。AASTOCKS ・ 4 小時前
短炒波士｜港股進入轉倉期 本周走勢料偏好｜Ringo
恒指連升3個交易日後回吐，但本星期走勢料仍以偏好為主，料在26,000點至26,500點間上落。 港股已進入轉...BossMind ・ 5 小時前
輝達市值衝上5兆美元！分析師：別急著下車！AI列車還沒停
人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達 (Nvidia) 周三 (29 日) 正式成為全球首家市值跨越 5 兆美元的上市公司，延續自 2022 年 AI 浪潮以來的驚人漲勢。市場普遍認為，輝達已從單純的圖形處理器 (GPU) 晶片供應商，躍升為推動全球 AI鉅亨網 ・ 17 小時前