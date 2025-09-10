Alsace Rocks：讓香港感受阿爾薩斯的多彩風土

在東北法國、萊茵河與孚日山脈夾縫中的狹長谷地，孕育出全法最乾燥、光照最充裕的葡萄酒產區──阿爾薩斯。火山岩、石灰岩、泥灰土等 13 種土壤錯綜交疊，成就多達 53 個 AOC 的多元風貌；白葡萄比例高達 88%，卻又能釀出精緻的黑皮諾紅酒，近年更以 Crémant d’Alsace 躍升為法國最受歡迎的 AOC 起泡酒。種種「反差」，造就阿爾薩斯在全球 130 多個市場的獨特吸引力。









推廣回歸：Alsace Rocks Hong Kong 2025

阿爾薩斯葡萄酒協會（CIVA）今年第四度把「Alsace Rocks」帶到香港。9 月 8 日於蘭桂坊 BACI 舉行的傳媒專場，雲集逾 80 位酒評人、侍酒師與買手；15 間酒莊、50 多款酒被精心劃分為四大主題：

So Bubbly：傳統香檳法氣泡酒

以傳統香檳釀造法製成的優雅氣泡酒





So Red：涼爽風土孕育的黑皮諾

展現阿爾薩斯涼爽氣候風土特質的精緻紅酒





So Fresh：以雷司令為首的乾白

呈現風土特色，特別是雷司令，風格純淨、礦物感豐富





So Fruity：瓊瑤漿領銜的芳香微甜

以瓊瑤漿為代表，芳香馥郁、富有香料感





侍酒師 Alan Liu 帶領團隊拆解品種與風土差異，更以越南米卷、泰式豬頸肉、麻辣雞丁等小食示範中—法餐酒互動，映證阿爾薩斯酒款橫跨香辣、酸甜與鮮味的百搭潛力。









靈魂推手：內容總監 Thierry Fritsch

「以解說誘惑、以品嚐說服。」CIVA阿爾薩斯葡萄酒首席教育講師暨阿爾薩斯葡萄酒大賽經理 Thierry Fritsch 把這句話視作職志。農業工程師出身、EM Lyon MBA 畢業的他，行走歐亞美三洲，連結進口商、媒體與專家；透過品酒會與餐酒講座，將阿爾薩斯的複雜風土轉化為可口的故事。他說：「香港消費者樂於探索新口味，而阿爾薩斯的多樣性與靈活性正好滿足這份好奇。」









九月全城期待 一同投入阿爾薩斯的風味之中

在 BACI 揭幕後，Alsace Rocks 將聯合 Watson’s Wine、Ponti、c!ty’super 等超過 15 間零售商，舉辦一連串店內試飲與優惠活動。官方網站及社交平台同步推出教育內容和配對建議，邀消費者於家宴、火鍋或街頭小食間，體驗「So Bubbly, So Red, So Fresh, So Fruity」的無限可能。











