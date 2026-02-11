Alt Speed 歐洲 7天 無限上網電話卡提供高達 100Mbps速度

根據測試，Alt Speed 歐洲 7天 無限上網電話卡在首1GB數據使用期間的速度可高達100Mbps，明顯超過同類產品的平均水平約40%。在使用期間，該卡的穩定性表現良好，能夠持續保持5Mbps的速度，適合日常使用及多媒體串流。

該上網卡支援即插即用，並且無需預先設置或實名認證，使用起來相當方便。用戶只需將SIM卡插入設備，啟用漫遊便可立即上網，並支持熱點分享功能，讓多個設備同時連接。從技術角度睇，Alt Speed 歐洲 7天 無限上網電話卡在速度及易用性方面表現出色，但在長時間使用下的數據流量管理仍可進一步改善。

Alt Speed 歐洲 7天 無限上網電話卡

優惠碼：暫無

價格：特價 HK$177.00 (原價 HK$293.00，慳 HK$116)

購買連結：https://anlander.com/products/alt-speed-europe-7day-sim-card

