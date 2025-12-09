Amazfit Active Max 配備 576mAh 大電池及 1.5 吋 OLED 顯示屏

Amazfit，以其結實耐用而價格合理的智能手錶而聞名，正在開發一款新型號。Amazfit Active Max 擁有簡潔的外觀，搭配 Active 系列的漸變邊框，並配備更大的顯示屏和更大的電池。根據 Roland Quandt 分享的泄露規格，Max 擁有一個 576mAh 的電池。

此外，Amazfit Active Max 的顯示屏為 1.5 吋 OLED，解析度為 480 x 480 像素。相比之下，Amazfit Active 2 配備 1.32 吋 466 x 466 像素的顯示屏，並且電池容量相對較小，只有 270mAh。Amazfit 還有其他型號擁有更大的電池，例如最近發佈的 Balance 2 擁有 658mAh 的電池，但該型號的價格較高。

廣告 廣告

Amazfit Active Max 的儲存空間總共為 4GB，雖然部分將用於系統，但仍然可以存放 MP3 音樂，讓用戶在跑步時無需攜帶手機。需要說明的是，這款手錶並不是 Wear OS 智能手錶，而是運行名為 Zepp OS 的專有平台。

根據報導，Amazfit Active Max 配備 GPS、藍牙 5.3 和 NFC 連接，並具備 50 米的防水等級。根據其中一張圖片顯示，它將支持官方 Hyrox 鍛煉模式。Amazfit Active Max 的預期售價為 €170（約 HK$ 1,326）。相比之下，Active 2 的起始價格為 €130（約 HK$ 1,014），而 Balance 2（47mm，1.5 吋，658mAh）的價格為 €300（約 HK$ 2,340），T-Rex 3 Pro（48mm，1.5 吋，700mAh）則為 €400（約 HK$ 3,120）。目前尚未透露 Max 的正式發佈時間。

推薦閱讀