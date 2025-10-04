中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Amazfit T-Rex 3 Pro 實測：專為極限環境而生的全能運動夥伴!
LRT 於近期正式引進 Amazfit 全新戶外旗艦智能手錶 T-Rex 3 Pro，這款手錶延續系列的高強度耐用設計與專業運動基因，並在多項功能上升級，針對高要求的運動愛好者提供更完善的戶外體驗。我們進行了詳細實測，從路線規劃、硬件設計到健康追蹤，深入剖析其實際表現。
Amazfit T-Rex 3 Pro 提供 48mm 與 44mm 兩種尺寸，分別配備 1.5 吋與 1.32 吋高清 AMOLED 屏幕，峰值亮度提升至 3,000 nits。我們在烈日下實測，屏幕訊息仍清晰易讀，不受強光反射影響。屏幕升級為藍寶石玻璃，硬度僅次鑽石，有效抵抗岩壁擦碰與日常刮擦。錶圈採用鈦合金材質，兼具高強度與輕量化，加上加厚的抗撞結構與密封防護，確保手錶在高溫差、濕熱與塵沙環境下穩定運作。
操控方面，T-Rex 3 Pro 配備四個實體鍵與觸控式屏幕，實測中即使戴著手套或指尖濕透，仍能準確操作各項功能，非常可靠。
Amazfit T-Rex 3 Pro 支援超過 180 種運動模式，包括跑步、越野、單車、游泳及 HYROX 體能挑戰。新增的休閒水肺潛水模式支援 10 ATM 防水與潛水雙認證，最深可達 45 米。潛水時手錶顯示多個關鍵指標，如下潛速率、上升速率與安全停留，結合 3,000 nits 高亮度屏幕，在強光反射下仍能輕鬆讀取數據。
跑步訓練方面，T-Rex 3 Pro 新增動態評估指標，如垂直振幅、觸地時間與步幅，並結合心率區間、訓練負荷與訓練效果監測，幫助用家以科學方式提升表現。這些進階功能不僅增加模式數量，更細緻呈現數據，協助制定更佳訓練決策。
Amazfit T-Rex 3 Pro 最大亮點是新增智能路線規劃功能。實測過程中，我們預先為手錶下載全彩離線地貌圖，開啟地圖應用程式後，只需輸入前進方向與目標距離，或選擇內置的 POI 興趣點，系統便自動生成行山、跑步或單車訓練路線。啟動導航後，手錶提供清晰的轉向提示，並透過內置喇叭進行語音提醒。若偏離原定路線，系統會即時重新規劃，大幅降低迷路風險。
比起上一代，T-Rex 3 Pro 的地貌圖與等高線顯示更精細，操作直觀簡單，對不熟悉匯入 GPX 路線檔案的初學者非常友善。此外，手錶在錶冠上方新增雙色照明燈，實測中長按左上方實體鍵即可啟動。
白光模式亮度達 300 流明，在黑暗環境中能提供充足照明，必要時可啟動 SOS 警示閃爍功能。紅光模式則適合夜間拍攝或野外觀察，避免影響自然生態或其他拍攝者。
T-Rex 3 Pro 搭載 2LED + 5PD BioTracker 6.0 PPG 生物感測器，全天候追蹤心率、血氧飽和度與壓力水平，並進行睡眠品質分析。新加入的 BioCharge 身體電量指數，整合睡眠、HRV、運動負荷與日間活動數據，全面掌握身體狀況。當系統偵測到過度訓練風險，會發出安全提示，幫助用家恢復狀態。透過 Zepp Coach，用家可獲得個人化訓練計劃與跑步建議，科學化提升運動表現。
內置 6 衛星系統與圓極化天線，T-Rex 3 Pro 擁有更強的抗干擾能力，針對太陽輻射、烏雲與極光等電離層擾動場景進行定位優化，提升準確度與速度。電池續航方面，48mm 版本日常使用最長 25 天，開啟 GPS 省電模式可達 116 小時，足以應付多日越野賽事或露營行程。
配備喇叭與麥克風的 T-Rex 3 Pro 支援藍牙通話，內置 32 GB 記憶容量可匯入音樂播放，滿足通勤、健身與辦公等多場景需求。全新 ZeppOS 5 提升動畫流暢度並降低延遲，常用運動模式可釘選至實體按鍵一鍵啟動。手機應用程式 Zepp App 提供 iOS 與 Android 跨平台支援，並可與 Strava、Relive、Apple Health 或 Google Fit 同步運動記錄，建立完整個人訓練檔案。此外，T-Rex 3 Pro 支援無線操控 DJI 或 GoPro 運動相機，實用性進一步提升。
總結
Amazfit T-Rex 3 Pro 在智能路線規劃、硬件耐用性、運動數據分析與健康追蹤方面表現出色，結合強大的電池續航與跨平台支援，無論是極限探險或專業訓練，都能滿足運動員與戶外愛好者的需求。建議零售價為 HK$ 2,898，即日起在香港推出，48mm 提供戰術黑與黑金兩種配色，44mm 北極金與黑金色將於 11 月上市。
