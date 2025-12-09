聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
Amazing Toy Show 2025｜首次增設Cardnival收藏卡體驗及《Amazing Mecha Fest 2025》機甲展重磅登場
Amazing Toy Show 2025（簡稱ATS2025）回來了！作為玩具收藏家、藝術玩具愛好者和潮流玩家絕對不能錯過！將於2025年12月12至14日在香港Grand Ballroom盛大登場，今屆展會以全新陣容與豐富內容匯聚超過100個本地及海外頂尖玩具品牌與創作人，繼續成為連結創意、設計與收藏社群的重要平台，讓你盡情沉浸在玩具的世界。
這次展覽匯聚了眾多重量級展商和亮點，絕對讓人目不暇給。Amaz by Lokianno將帶來GRAPE BRAIN聯乘系列和獨家Amazing Card，還有Experience 11互動區（2-4樓，12:00-21:00）；How2Work推出Labubu和Jessica NG - Daydreamer限量版；Soap Studio的Nope Cat和Rainbow Spitting Figure也將閃亮登場。
其他大牌如Cardnival（Bushiroad、Disney Lorcana、Yu-Gi-Oh!等卡牌遊戲）、ThreeZero與Hot Toys聯乘、9GAG的Potatoz Mascot，以及Unbox Industries、One Little Planet等，攤位遍布A至F區，像是B07-B14的Amaz By Lokianno和A07-A08的How2Work，保證你找到心頭好。
限量獨家更是重頭戲！12月12日有Three Kingdoms FAT JAI（$1,300限100個）和B.wing - AMAZING MY BOY；13日ELFIE與Planet bear x Red A - Garbage Toyyyyyy；14日BADMEAW、Copiapoa Crystal Clear Ver.、POH Dapper等，每個Booth都有數量有限的驚喜，例如Booth A的Three Kingdoms系列和Booth B的200個特別版，速來速戰速決！還有Live Painting、Meme Mascot和sofubi KARAS KAIJU等特別活動，增添互動樂趣。
《AMAZING TOY SHOW 2025 頒獎禮》
為鼓勵及表揚玩具界創作者的創意與努力，今年展會將繼續舉辦 《AMAZING TOY SHOW 2025 頒獎禮》。是次評審準則以玩具迷及大眾視角為核心，並非單以業界技術或製作難度作為唯一依歸，務求選出真正深受市場與收藏者喜愛的作品。
本屆頒獎禮共設 8 個獎項類別，將於展會最後一日（12 月 14 日）合共頒發約 38 個獎項，所有獎項均由評審團選出；而頒獎禮的獎座特別由人氣角色Molly 設計師 Kenny Wong 親自操刀設計，為這項年度盛事增添更深層次的創作意義與收藏價值。
《Amazing Toy Show 2025》
日期 ：2025年12月12日至14 日（星期五至星期日）
時間 ：中午12時正至晚上8時正（星期六和日晚上6時半後免費入場）
地點 ：香港灣仔堅尼地道15號合和酒店16樓 GRAND
門票售價 ：11歲或以下人士免費入場
A款門票：「三國人偶限量套裝」（售價港幣$1,300，三款限售各100套）
B款門票：（售價港幣$1,100，兩款限售各100套）
「COPIAPOA CRYSTAL<CLEAR VER.>限量套裝」
「POH DAPPER 限量套裝」
JESSICA NG - DAYDREAMER」
C款門票：人偶限量套裝：
12月12日門票：「B.wing - 一人之境」或「AMAZING MY BOY 牛仔」限量套裝（限售各100套）
12月13日門票：「Planet bear x Red A - 熊記浴室」或「Garbage Toyyyyy - 沃德馬」限量套裝（限售100套）
12月14日門票：SHO-CHAN <RAINBOW SPITTING FIGURE>限量套裝（限售200套）
D款門票：基本門票 （售價港幣$50）
實體門票發售地點：
Amaz By Lokianno 銅鑼灣店
地址：銅鑼灣京士頓街2-4號地庫
營業時間：星期一至日 12:00-21:00
Experience11
網址：https://www.experience11.com/activity/42637/
猫眼
網址：https://show.maoyan.com/qqw
UUTIX
網址：https://www.uutix.com/detail?pId=3170
