Amazon優惠｜二千元入手 Samsung Galaxy Watch 8， 百種運動模式+超長續航

二千元入手 Samsung Galaxy Watch 8， 百種運動模式+超長續航

想知道自己做運動的成效，不需再靠感覺猜測，一隻專業的運動手錶，正是將感覺轉化為科學數據的關鍵工具。它像一位客觀的私人教練，透過精密感測器，為你記錄和分析每一次努力，讓進步清晰可見。目前 Amazon 上限時優惠讓你以 US$259 （約 HK$2,031) 的驚喜價，免運費入手 Samsung Galaxy Watch 8。Galaxy Watch 8 集百種運動模式、超長續航與精準健康分析於一身，簡直是把一個智能教練帶回家。

二千元入手 Samsung Galaxy Watch 8， 百種運動模式+超長續航

Galaxy Watch 8 是歷史上體積最小、最輕薄的 Galaxy 手錶，其厚度僅為 8.6mm，相較於前一代 Galaxy Watch 7 減薄 11%。全新的設計在圓形錶面之外加入了四個圓角的緩衝設計，線條更為精緻獨特，提供 40mm 與 44mm 的兩種尺寸，滿足不同使用者的需求。錶帶採用一鍵式快拆設計，輕鬆換帶，無需任何工具，操作便捷。

Galaxy Watch 8 配備高達 3,000 尼特亮度的 Super AMOLED 藍寶石玻璃保護熒幕，結合 Samsung 自家的 3nm Exynos W1000 晶片和 2GB RAM，提供 32GB 的存儲空間。此外，該手錶具備 5ATM 的防水等級及 MIL-STD-810H 軍規級耐用度，適合各種使用環境。內建的第二代 BioActive 感應器提供全面的健康監測功能，除了傳統的心率、心電圖、壓力及血氧偵測外，還新增了抗衰老指數的評估，協助用家掌握身體狀況。

