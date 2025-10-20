香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
在預算有限的情況下，想找到一款兼具大螢幕與實用功能的平板電腦也不是沒有可能。平時一千元預算可能只可以買到二手機，但現在 Amazon 上推出 Lenovo Tab M11 促銷優惠 ，讓你以港幣一千元的輕鬆入手，打破歷史最低價。Tab M11 定位為入門至中階級別平板，但竟配備了 11 吋全高清大螢幕，並搭配 Lenovo Tab Pen，無疑是大螢幕平板的性價比之選。若果你正為自己或家人尋覓一部功能全面、價格親民的平板，就絕對不能錯過今次機會了。
Lenovo Tab M11
Lenovo Tab M11 為一部中階平板配備了 MTK Helio G88 八核心處理器和 128GB 儲存空間，並有 11 吋 LCD 1920 x 1200 90Hz Dolby Atmos 螢幕，更擁有 7,040mAh 電池，電池續航力長達 10 小時，適合睇劇使用。另外以千元級來說，罕見有送專用 Lenovo Tab Pen 觸控筆，能輕鬆進行筆記、塗鴉等各種活動，配合專門的閱讀模式，讓用戶可以在彩色和黑白顯示模式之間進行選擇，兼顧作為一部閱讀平板。
Lenovo Tab M11
Amazon 特價 US$129.99（約 HK$1,009）｜原價 US
$189
更多相關優惠：
