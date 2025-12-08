Amazon優惠｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

新款 Galaxy Watch 8 歷史新低，首破 HK$2,000入手！接近 7 折優惠

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

全新 Samsung Galaxy Watch 8 推出不久，Amazon 直接來個近 7 折直減優惠，僅 US$249 ( 約 HK$1,945) 就能將這款搭載最新健康監測科技的智能手錶帶回家。無論你是追求減脂增肌、改善睡眠、壓力管理，還是純粹想將日常通知、支付、運動紀錄全部收納在手腕上，Galaxy Watch 8 幾乎可以一次幫你升級。

Samsung Galaxy Watch 8

新款 Galaxy Watch 8 歷史新低，首破 HK$2,000入手！接近 7 折優惠

Galaxy Watch 8 是歷史上體積最小、最輕薄的 Galaxy 手錶，其厚度僅為 8.6mm，相較於前一代 Galaxy Watch 7 減薄 11%。全新的設計在圓形錶面之外加入了四個圓角的緩衝設計，線條更為精緻獨特，提供 40mm 與 44mm 的兩種尺寸，滿足不同使用者的需求。錶帶採用一鍵式快拆設計，輕鬆換帶，無需任何工具，操作便捷。

Galaxy Watch 8 配備高達 3,000 尼特亮度的 Super AMOLED 藍寶石玻璃保護熒幕，結合 Samsung 自家的 3nm Exynos W1000 晶片和 2GB RAM，提供 32GB 的存儲空間。此外，該手錶具備 5ATM 的防水等級及 MIL-STD-810H 軍規級耐用度，適合各種使用環境。內建的第二代 BioActive 感應器提供全面的健康監測功能，除了傳統的心率、心電圖、壓力及血氧偵測外，還新增了抗衰老指數的評估，協助用家掌握身體狀況。

Samsung Galaxy Watch 8 40mm

Amazon 特價 US$249.99（約 HK$1,950，免運費）｜原價 US $349.99

立即購買

Samsung 官網 HK$2,598

立即購買

