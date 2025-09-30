Amazon優惠｜無線水牙線低至 HK$233！AquaSonic Icon 沖走牙縫殘渣，告別傳統牙線束縛！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

無線水牙線低至 HK$233！AquaSonic Icon 沖走牙縫殘渣，告別傳統牙線束縛！

想要享受 Amazon Prime Big Deal Days 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

👉Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學

保持口腔清潔，除了使用電動牙刷，使用牙線同樣至關重要。傳統牙線經常要在牙縫間來回拉扯，可能會造成不適感，而且一不小心更會傷及牙齦。水牙線以細膩脈衝水流代替物理摩擦，輕鬆深入清潔牙縫死角，無需來回拉扯，就能溫柔帶走食物殘渣與牙菌斑。目前，AquaSonic Icon Water Flosser 在 Amazon 上以 86 折發售，只需 US$29 （約 HK$233）就能入手，讓你從此徹底告別清理牙縫死角與來回拉扯的困擾！

立即申請 Prime 會員

AquaSonic Icon Water Flosser

Icon Water Flosser 採用尖端技術，帶來比傳統牙線更出色的清潔效果。其超細水射流可深入牙縫及牙齦，溫和而有效地去除牙菌斑，讓口腔護理提升至全新層次，適合日常使用。水牙線器提供三種清潔模式，滿足不同需求，令清潔過程更加個性化和高效。設計上，Icon Water Flosser 不僅便攜輕巧，適合任何浴室環境，更是旅行者的理想伴侶。時尚多彩的外觀，亦為浴室增添一抹獨特品味。

Amazon 特價 US$24.95（約 HK233）｜原價 US $34.95

立即購買

