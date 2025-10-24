Amazon優惠｜ 三千元搶購 Samsung Galaxy Tab S10 FE，輕薄高效一機到位

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
香港人工作節奏急促，追求高效能是一定的吧！但同時想兼顧便攜性，Samsung Galaxy Tab S10 FE 平板電腦無疑是不錯的選擇。現在 Amazon 上 Galaxy Tab S10 FE 以 8 折優惠促銷，只需 US$399 （約 HK$3,108) 就能免運費入手，價格更打破歷史最低價。這款輕薄機身平板卻蘊藏強大效能，配合清晰亮麗的顯示螢幕，無論是商務辦公還是影音娛樂，皆能實現全方位需求到位！
👉Samsung Galaxy Tab S10 FE 系列登場，AI 解答手寫數學題，香港預購享容量升級
Galaxy Tab S10 FE
Galaxy Tab S10 FE 擁有 10.9 吋 2304 x 1440 解析度屏幕，僅 6mm 的厚度，重量比上代輕 4%，搭載 Exynos 1580 處理器，提供超順暢的性能，無論是創作、學習還是遊戲都能輕鬆應對。高解像度的顯示效果和 90Hz 的流暢刷新率，確保細節鮮明，其視覺增強功能在高亮度模式下可達 800 nits，無論在戶外還是室內，都能保持明亮視野，並設有低藍光設計以保護眼睛。
平板款搭載 AI 技術，專為創意工作者與日常使用者設計。平板與配備的 S Pen 皆具備 IP68 的抗水防塵等級，讓你無論身在何處都能隨心所欲地創作。無需切換應用程式，即可使用 Google 一圈即搜功能，且配備多種專業級應用程式，特別設置了快速操作與 AI 快捷鍵，提升工作效率。
Galaxy Tab S10 FE 128GB WI-FI
Amazon 特價 US$399.99（約 HK$3,108＋免運費 ）｜原價 US
$499.99
更多相關優惠：
👉雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬
👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
👉Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花
